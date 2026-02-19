Carnaval amplia abertura de empresas e fortalece pequenos negócios

247 - Folia, música e diversão também significam geração de renda e oportunidades. O Carnaval brasileiro confirma, ano após ano, que a maior festa popular do país movimenta não apenas multidões, mas também a economia. Dados divulgados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostram que milhões de empreendedores aproveitam o período para ampliar receitas, contratar pessoal e consolidar suas marcas.

Levantamento realizado no último dia 11 pela instituição, com base na plataforma DataSebrae, indica crescimento de 15% no número de empresas abertas no país em atividades diretamente relacionadas ao Carnaval entre 2023 e 2025. Em Salvador, um dos destinos mais procurados durante a folia, o avanço foi ainda maior: 17,4% no mesmo intervalo.

O estudo considera negócios com forte ligação com o período carnavalesco, como fabricação de adereços, organização de festas e eventos e produção musical. O impacto, porém, vai além dessas áreas e alcança outros segmentos tradicionalmente aquecidos pela festa, ampliando o efeito multiplicador da data sobre a economia local e nacional.

Na Bahia, os pequenos negócios predominam em diversos setores estratégicos. Eles representam 98,6% das empresas de bares, restaurantes e alimentação fora do lar, além de 97% das atividades de transporte e receptivo turístico. Também somam 84,1% dos hotéis e meios de hospedagem, consolidando-se como a espinha dorsal da cadeia produtiva do turismo durante o Carnaval.

Um exemplo concreto desse protagonismo pôde ser visto no Camarote Viva Bahia, em Salvador, onde quase 90% dos fornecedores eram pequenos negócios. A iniciativa contou com a presença do Sebrae, que utilizou o espaço como vitrine para experiências de marca e ações de valorização do empreendedorismo local, aproximando o público da agenda de desenvolvimento dos pequenos empreendedores.

Entre os participantes esteve a Jyreh Soluções, responsável pelos serviços de apoio e limpeza no camarote. Criada em 2023 e sediada em Salvador, a microempresa mantém cerca de 30 funcionários fixos e atua em indústrias, condomínios, escritórios e empresas privadas. Durante o Carnaval, a demanda levou à contratação de 150 a 200 profissionais temporários. A empreendedora Ariane dos Reis Santos resume o impacto do período: “A estabilidade vem da operação contínua, dos contratos fixos, mas o Carnaval é um bônus importante”.

A coordenadora nacional da Marca do Sebrae, Ana Paula Garcia, destacou a dimensão estratégica da iniciativa. “O Camarote Viva Bahia é um exemplo concreto de como o Carnaval pode ser um grande laboratório de branding, live marketing e desenvolvimento econômico”, afirmou. Ela complementou: “Quando o Sebrae ocupa esse espaço com experiências reais, envolvendo pequenos negócios locais, estamos fortalecendo a marca Sebrae e, ao mesmo tempo, gerando oportunidades de visibilidade, renda e conexão para os empreendedores”. E concluiu: “É a marca em ação, no território, mostrando que o empreendedorismo é parte essencial da maior festa do país”.

Outra empresa beneficiada foi a Thereza Priore Moda Autoral Brasileira, marca baiana criada há 16 anos e responsável pela customização de abadás nos três pontos relacionados ao camarote — o próprio espaço, a loja no Shopping Barra e o hotel oficial. A microempresa mantém cinco funcionários fixos, mas amplia a equipe para cerca de 15 pessoas durante a folia. Neste ano, atuou exclusivamente no Camarote Viva Bahia. A fundadora destacou a relevância do período para o caixa do negócio: “O faturamento gerado pelo Carnaval é estratégico e ajuda a equilibrar o mês de fevereiro, quando tradicionalmente as vendas sofrem uma queda”.