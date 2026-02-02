Carnaval pode virar ponto de partida para crescimento contínuo

247 - Datas sazonais, como o Carnaval, costumam ocupar papel central no planejamento de vendas de empresas de diferentes setores. O período é historicamente associado a aumento de consumo e reforço de caixa, sobretudo no comércio e nos serviços. Em 2026, a expectativa é ainda mais positiva: segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o feriado deve movimentar R$ 14,48 bilhões em todo o país, o maior volume desde 2013.

Apesar do cenário aquecido, o especialista em negócios e expansão de alta performance Ycaro Martins, fundador e CEO da Maxymus Expand, avalia que muitas empresas desperdiçam o potencial dessas datas ao enxergá-las apenas como um objetivo final. Para ele, o erro mais comum está em tratar a sazonalidade como um pico isolado, e não como um ponto de partida para estratégias de longo prazo.

“Empresas que crescem de forma sustentável não enxergam datas sazonais como um pico isolado de faturamento. Elas usam esses momentos como alavanca estratégica para gerar base de clientes, previsibilidade de receita e recorrência ao longo do ano. O faturamento pontual é bom, mas o que constrói valor de longo prazo é a continuidade”, afirma Martins.

De acordo com o executivo, organizações que se preparam antes, atuam de forma estruturada durante o período e mantêm ações consistentes após a data conseguem transformar o aumento temporário da demanda em ativos permanentes. Esses ativos incluem dados qualificados, relacionamento com o cliente e novas oportunidades de venda ao longo do ano.

“O jogo muda quando a empresa entende que vender bem em uma data específica não é suficiente. É preciso capturar leads, organizar dados, criar uma boa primeira experiência e desenhar uma jornada que continue depois do evento. Quem não faz isso, volta sempre para a estaca zero”, explica.

Entre as estratégias consideradas essenciais pelo CEO da Maxymus Expand estão a captação inteligente de leads, com ofertas que incentivem o relacionamento no pós-venda, e o foco na experiência do cliente desde o primeiro contato. Martins também destaca a importância de estruturar modelos de continuidade, como assinaturas, programas de fidelidade, contratos estendidos, combos de produtos ou planos recorrentes.

Em um ambiente de concorrência cada vez mais acirrada, compreender o comportamento do consumidor ganha peso estratégico. Para Martins, datas sazonais funcionam como momentos privilegiados para testar decisões comerciais e de marketing em escala real. “Esses períodos são laboratórios de marketing e vendas. É quando o empresário pode testar ofertas, preços, canais e mensagens com volume real, a partir dessa análise de dados transformar o aprendizado em estratégia anual”, afirma.

O especialista reforça que empresas excessivamente dependentes de eventos pontuais tendem a enfrentar instabilidade ao longo do ano. “Quem só fatura no Carnaval, por exemplo, está sempre começando do zero. Aquele que constrói recorrência cria escala, margem e previsibilidade”, conclui Martins.