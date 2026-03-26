Cartilha orienta MEIs a crescer com delivery eficiente

247 - Os microempreendedores individuais (MEIs) são maioria no setor de alimentação fora do lar no Brasil. De acordo com levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 65% dos estabelecimentos ativos de bares e restaurantes no país estão enquadrados nessa categoria. A partir desse cenário, a Abrasel lançou a cartilha “Delivery de sucesso para MEIs”, um guia prático voltado a apoiar pequenos negócios que atuam com entregas.

O material tem como ponto de partida o planejamento, considerado essencial para o sucesso no delivery. A cartilha orienta os empreendedores a compreender melhor o perfil do público-alvo, estruturar um cardápio mais enxuto e rentável, além de calcular corretamente custos e preços e manter a regularização do negócio. A proposta é evidenciar que um bom desempenho nas vendas começa antes mesmo do primeiro pedido, com decisões estratégicas que ajudam a evitar desperdícios e preservar a margem de lucro.

Outro aspecto central abordado no guia é a organização da operação. Segundo o conteúdo, uma cozinha funcional, com espaços bem definidos, utensílios adequados e embalagens apropriadas, impacta diretamente na rotina do delivery. Esses cuidados contribuem para aumentar a agilidade no preparo dos pedidos, reduzir erros e proporcionar uma melhor experiência ao cliente desde os primeiros contatos com a marca.

A cartilha também reúne orientações sobre o uso de tecnologia no dia a dia do negócio, com destaque para plataformas de delivery, cardápios digitais e meios de pagamento. O material ainda apresenta recomendações práticas para expandir as vendas sem comprometer a estrutura operacional, além de sugerir formas de testar novidades de maneira segura e gradual.

Líder de educação da Abrasel, Adriana Lara ressalta que o conteúdo foi desenvolvido para dialogar diretamente com a realidade de quem empreende no setor e precisa conciliar diferentes funções na rotina.

“Para muitos MEIs, o delivery é uma oportunidade real de ampliar as vendas sem dar passos maiores do que o negócio pode sustentar. A proposta da cartilha é justamente mostrar que, com organização, escolhas simples e atenção aos detalhes, é possível construir uma operação mais eficiente e mais lucrativa”, afirma.