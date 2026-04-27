Cidade Empreendedora leva apoio a indígenas em Japorã (MS)

247 - O mês de abril, marcado pelo Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, tem sido também um período de fortalecimento de iniciativas voltadas ao empreendedorismo nas comunidades tradicionais. Em Japorã, no Mato Grosso do Sul, ações do programa Cidade Empreendedora vêm promovendo orientação e suporte a empreendedores indígenas, com foco no desenvolvimento sustentável e na valorização dos saberes locais. As informações são da Agência Sebrae de Notícias de Mato Grosso do Sul (ASN/MS).

A iniciativa, conduzida pelo Sebrae/MS, oferece atendimentos gratuitos e especializados em áreas como finanças, planejamento e marketing digital. O objetivo é ampliar oportunidades de negócios, aumentar a competitividade e apoiar a formalização de empreendimentos em comunidades indígenas do estado.

No município de Japorã, já foram realizadas ações específicas voltadas às etnias Guarani e Ñandeva-Guarani. Um dos exemplos ocorreu em novembro de 2025, quando foi promovido um diagnóstico inicial baseado na escuta ativa dos empreendedores, seguido de orientações práticas para fortalecer os negócios existentes e incentivar a formalização.

O programa Cidade Empreendedora é executado pelo Sebrae/MS com apoio da gestão municipal e recursos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Os atendimentos fazem parte da iniciativa Sebrae na Sua Empresa, que atende Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

De acordo com a analista-técnica do Sebrae/MS, Renata Maia, o trabalho foi realizado de forma presencial nas aldeias, o que contribuiu para resultados concretos, como regularizações e formalizações. “Para os atendimentos houve a aplicação de um diagnóstico empresarial que buscava identificar as necessidades de cada empresa. Após a aplicação desse diagnóstico, os empresários foram orientados sobre o que devem fazer para melhorar áreas como gestão empresarial, por exemplo e então, soluções gratuitas do Sebrae relacionadas a essa necessidade foram ofertadas, além de diversas outras orientações”, enfatiza.

Somente no último ano, dos 43 atendimentos realizados no município, 10 foram direcionados exclusivamente às comunidades indígenas, evidenciando o esforço de inclusão produtiva e acesso à informação técnica.

A consultora articuladora da ação, Vanuza Lima, destaca que o trabalho teve como foco identificar empreendedores já ativos, compreender o estágio de desenvolvimento de cada negócio e oferecer soluções práticas para melhoria da gestão e aumento da renda. Entre as principais demandas identificadas estão a formalização de atividades econômicas, organização financeira, precificação, divulgação, planejamento e regularização cadastral.

“Quando o atendimento chega até comunidades indígenas respeitando o seu contexto cultural, territorial e social, o Sebrae contribui para que talentos e iniciativas locais possam se desenvolver de forma estruturada e sustentável. Muitas vezes, existem empreendedores com grande potencial, bons produtos e vontade de crescer, mas com acesso limitado à informação técnica, gestão e orientação estratégica. Ao levar esse suporte até a ponta, o Sebrae reduz barreiras, aproxima soluções e incentiva a geração de renda”, detalha a consultora.

As ações desenvolvidas em Japorã reforçam a importância de políticas públicas e iniciativas institucionais que considerem as especificidades culturais das comunidades indígenas, promovendo inclusão econômica e valorização das identidades locais.