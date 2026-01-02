Cinco cursos e ferramentas online para apoiar na abertura do pequeno negócio

247 - O ano de 2025 consolidou-se como um marco para os pequenos negócios no Brasil. Entre janeiro e dezembro, mais de 5 milhões de microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) foram registrados em todo o país, evidenciando a força do empreendedorismo como alternativa de renda, inovação e geração de empregos.

A tendência de crescimento deve se manter em 2026. De acordo com a edição mais recente do Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM 2024), o Brasil reúne mais de 47 milhões de potenciais empreendedores, pessoas que manifestam o desejo de abrir um negócio próprio nos próximos três anos. Os dados reforçam o ambiente favorável para quem pretende iniciar uma atividade empresarial de menor porte.

Diante desse cenário, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ampliou a oferta de conteúdos, cursos e ferramentas gratuitas voltadas a quem deseja empreender, mas ainda não sabe por onde começar. As iniciativas buscam apoiar desde a fase inicial de planejamento até a organização financeira e a expansão do negócio.

Entre as opções disponíveis está o curso “Iniciando um pequeno grande negócio”, com carga horária de 10 horas. A capacitação apresenta conceitos básicos de empreendedorismo e aborda etapas essenciais para a abertura de uma empresa, como análise de mercado, definição de público-alvo e elaboração de um plano de negócios. O conteúdo também trata da diferenciação de produtos e serviços e oferece noções iniciais de gestão para o dia a dia do empreendedor.

Outra ferramenta de destaque é a plataforma Ideias de Negócio, que reúne mais de 400 sugestões de empreendimentos. O material traz informações detalhadas para auxiliar no planejamento e na abertura de novos estabelecimentos, incluindo orientações sobre localização, estrutura de equipe, equipamentos necessários e aspectos legais envolvidos em cada tipo de atividade.

Para quem já possui um negócio em funcionamento, o Sebrae disponibiliza o curso “Como captar recursos para o seu negócio”, com duração de duas horas. A capacitação apresenta caminhos para acesso a linhas de financiamento e orienta sobre os cuidados necessários na busca por crédito, tanto para empresas que enfrentam dificuldades financeiras quanto para aquelas que desejam expandir suas operações. O conteúdo também é indicado para empreendedores iniciantes, como forma de evitar decisões financeiras inadequadas.

Na área de gestão financeira, o curso “Como controlar o fluxo de caixa”, com 10 horas de duração, destaca a importância do acompanhamento sistemático das entradas e saídas de recursos. A capacitação ajuda os donos de pequenos negócios a planejar melhor suas finanças, projetar cenários futuros, reduzir riscos e tomar decisões com maior segurança.

Complementando os cursos, o Sebrae oferece a ferramenta on-line Fluxo de Caixa descomplicado, voltada a MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. A solução permite registrar movimentações financeiras, acompanhar o saldo atual e projetado e visualizar compromissos futuros. A ferramenta também simplifica a emissão da guia DAS para MEIs e possibilita a geração de relatórios personalizados, que podem ser enviados automaticamente por e-mail, contribuindo para uma gestão mais organizada ao longo de 2026.