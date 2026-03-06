Cinco dicas para mulheres empreenderem com criatividade e visão de crescimento

247 - O avanço do empreendedorismo feminino no Brasil tem ampliado o debate sobre o papel das mulheres no desenvolvimento econômico do país. De acordo com o estudo mais recente do Sebrae, elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) do IBGE, atualmente 10,4 milhões de brasileiras comandam seus próprios negócios — o equivalente a 34,1% dos 30,4 milhões de empreendedores no país. Os dados revelam uma participação cada vez maior das mulheres na atividade empresarial, embora desafios persistam, como desigualdade de renda e maior dificuldade de acesso ao crédito.

Nesse cenário de crescimento e transformação, especialistas e empreendedoras têm buscado compartilhar experiências e orientações que ajudem a ampliar a presença feminina no mundo dos negócios. A economista Danielle Paulino, diretora comercial da empresa 2a1 Cenografia, reúne aprendizados acumulados ao longo de mais de duas décadas de atuação e aponta cinco caminhos práticos para quem deseja iniciar ou fortalecer um empreendimento com criatividade e visão de crescimento.

Fundada em 1999, a empresa começou de maneira modesta e, com o passar dos anos, ampliou sua atuação no mercado de cenografia e eventos temáticos, atendendo hoje cerca de 400 shoppings no Brasil e em outros países da América Latina. A experiência acumulada ao longo dessa trajetória serviu de base para a formulação de orientações voltadas a novos empreendedores.

Começar com os recursos disponíveis

Uma das primeiras recomendações é dar início ao projeto mesmo com recursos limitados. Segundo Danielle, muitos negócios começam de forma simples, mas podem crescer a partir de iniciativa, criatividade e determinação.

“Não tínhamos dinheiro para começar. Chegamos a penhorar um relógio para comprar materiais básicos”, relembra. A economista destaca que o mais importante é iniciar o projeto e transformar limitações em oportunidades por meio de soluções criativas.

Usar a criatividade como diferencial

A criatividade aparece como um dos principais motores para o desenvolvimento de um negócio. Ideias inovadoras e soluções originais ajudam a atrair clientes, diferenciar a empresa no mercado e gerar valor.

Para quem está começando, a orientação é investir em propostas que ofereçam experiências únicas ao público e respondam às demandas do mercado de maneira criativa.

Planejar e estruturar processos

À medida que a empresa cresce, planejamento e organização tornam-se fundamentais para sustentar a expansão. Estruturar processos claros ajuda a melhorar a eficiência das operações e a prever demandas ao longo do ano.

Na experiência da empresária, o planejamento antecipado é essencial para garantir a execução dos projetos. “Planejamento e execução cuidadosa são pilares do nosso sucesso”, afirma.

Investir em uma equipe comprometida

Outro ponto considerado central para a consolidação de um negócio é a formação de um time alinhado e engajado. O crescimento de uma empresa depende do trabalho coletivo, envolvendo diferentes áreas e competências.

Por isso, investir em pessoas, valorizar profissionais e fortalecer o trabalho em equipe contribui para melhorar a qualidade das entregas e fortalecer a reputação da empresa no mercado.

Ter coragem para evoluir

Por fim, empreender também exige coragem para tomar decisões estratégicas e acompanhar as mudanças necessárias ao longo da trajetória empresarial. Momentos de transição, como ampliar estruturas ou mudar de fase no negócio, fazem parte do processo de crescimento.

Segundo Danielle, esse tipo de decisão foi determinante em sua experiência. Quando a empresa deixou de caber na estrutura inicial e precisou ocupar um espaço maior, a mudança marcou uma nova etapa de desenvolvimento e consolidação.

As orientações reforçam que criatividade, planejamento e capacidade de adaptação são elementos fundamentais para empreendedores que desejam construir negócios sustentáveis e competitivos, especialmente em um cenário de expansão do empreendedorismo feminino no Brasil.