CNPq e MCTI aprovam 11 eventos para impulsionar inovação em 2026

247 - O resultado preliminar da segunda rodada da chamada Apoio a Eventos de Promoção do Empreendedorismo e da Inovação no Brasil aponta a aprovação de 11 propostas de ações que serão realizadas no primeiro semestre de 2026. O investimento total nesta etapa será de R$ 1,3 milhão. A iniciativa é conduzida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), conforme informações divulgadas pelos órgãos.

Ao todo, serão apoiados nove eventos de relevância nacional e dois de alcance internacional, voltados à difusão do conhecimento, estímulo à propriedade intelectual, transferência de tecnologia, aproximação entre academia e setor produtivo e fortalecimento do desenvolvimento sustentável.

O edital, lançado em abril deste ano, integra uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC/MCTI) e o CNPq, com um investimento global de R$ 3 milhões. A ação faz parte da estratégia do governo federal de ampliar o ecossistema de inovação e promover maior integração entre ciência e mercado.

Durante o lançamento da chamada, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, explicou que os recursos poderão ser aplicados em congressos, conferências, fóruns e seminários, fortalecendo a troca de conhecimento e o estímulo ao empreendedorismo inovador. Segundo a ministra, “o objetivo é fomentar a troca de conhecimento, conectar os diversos atores de inovação e estimular novas iniciativas empreendedoras”.

O secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI, Daniel Almeida, reforçou a importância do programa ao destacar o papel transformador dos eventos apoiados. “Queremos dar oportunidade para que vocês promovam projetos que inspirem mudanças reais, gerem negócios, inspirem novas lideranças e, acima de tudo, coloquem o Brasil em evidência como país inovador e dinâmico. Essa chamada é um convite para que pensemos no impacto que queremos gerar no país e no mundo”, afirmou.

Já a diretora de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação do CNPq, Dalila Oliveira, ressaltou que a criação de uma chamada específica para eventos de inovação corrige uma lacuna histórica. “Antes, esses eventos disputavam com os mesmos critérios de eventos acadêmicos ou científicos”, explicou. Para ela, o novo formato reconhece a importância estratégica das iniciativas voltadas à inovação, pois “promove tanto a disseminação de novos conhecimentos como também a possibilidade de intercâmbio de experiências e construção de novas redes de colaboração”.