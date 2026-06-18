Comidas típicas impulsionam negócios e preservam tradições brasileiras

247 - A riqueza da culinária brasileira tem se consolidado como uma importante ferramenta de geração de renda, fortalecimento da identidade cultural e desenvolvimento de pequenos negócios em diferentes regiões do país. Receitas tradicionais, ingredientes típicos dos biomas nacionais e conhecimentos passados entre gerações vêm sendo transformados em oportunidades econômicas por empreendedores que encontram na gastronomia uma forma de preservar a cultura e ampliar mercados.

A informação foi divulgada pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), que destaca o papel dos pequenos produtores e empreendedores na valorização dos alimentos tradicionais brasileiros. Pratos como a galinhada do Cerrado, o baião-de-dois cearense, o bolo de rolo pernambucano, o pão de queijo mineiro e a farinha produzida em comunidades tradicionais carregam histórias que ultrapassam o aspecto gastronômico, tornando-se símbolos da diversidade cultural do país.

Segundo o gestor da carteira de Alimentos e Bebidas do Sebrae Nacional, Bruno Lopes, a diversidade gastronômica brasileira representa uma das maiores riquezas nacionais e cria oportunidades para que pequenos produtores ganhem visibilidade dentro e fora do Brasil.

“O Brasil tem uma riqueza cultural e gastronômica gigantesca. O papel do Sebrae é justamente identificar esses pequenos produtores que trabalham com insumos típicos locais e alimentos dos nossos biomas para que eles se tornem protagonistas na divulgação da gastronomia brasileira, tanto no mercado nacional quanto internacional”, explica.

Sebrae aposta na conexão entre produtores e mercado

De acordo com Bruno Lopes, iniciativas desenvolvidas pelo Sebrae têm contribuído para aproximar produtores rurais, chefs de cozinha e consumidores, ampliando o valor agregado dos alimentos produzidos nos territórios brasileiros.

Entre essas ações estão os programas Juntos Pelo Agro e Chefs de Origem, que buscam fortalecer a integração entre produção, gastronomia e comercialização, destacando os ingredientes característicos de cada região.

“Quando unimos o produto, a técnica gastronômica e a história por trás daquele alimento, conseguimos mostrar ao consumidor toda a riqueza cultural existente na cadeia produtiva. Isso gera valor para o produtor, para o restaurante e para a cultura alimentar brasileira”, afirma o gestor.

Ingredientes do Cerrado ganham protagonismo

A chef brasiliense Júlia Almeida é um dos exemplos de profissionais que transformaram a valorização da culinária regional em missão de carreira. Após atuar em cozinhas de destaque em São Paulo e no Peru, ela decidiu direcionar sua trajetória para a pesquisa da gastronomia brasileira, com atenção especial aos ingredientes e produtores do Cerrado.

Parceira de iniciativas promovidas pelo Sebrae voltadas ao fortalecimento da gastronomia nacional, Júlia participou recentemente do projeto Chefs de Origem e de ações de capacitação da instituição, compartilhando experiências sobre a relação entre pequenos produtores, restaurantes e consumidores.

“Hoje me entendo como uma cozinheira brasileira que valoriza o Cerrado e faz a ponte entre o pequeno produtor, o restaurante e o consumidor. Busco trazer para os pratos o melhor da nossa terra, com técnica e inovação, mas sem perder a memória afetiva da comida de mãe e de vó”, conta.

Tradição e inovação à mesa

Entre as receitas que representam esse trabalho está a tachada, prato tradicional do Cerrado preparado com ingredientes como gueroba, pequi e carnes suínas. Para a chef, a gastronomia desempenha um papel essencial na preservação da memória e da identidade dos povos.

“A comida fala muito sobre quem um povo é, por onde passou e quais foram suas dificuldades e conquistas. Meu trabalho é ajudar a manter vivas essas referências para que a cultura brasileira continue sendo contada por meio daquilo que colocamos à mesa”, ressalta.

A valorização dos ingredientes regionais e dos saberes tradicionais tem ganhado espaço não apenas em restaurantes, mas também em iniciativas que buscam ampliar a visibilidade da cultura alimentar brasileira e fortalecer as economias locais.

Alimentação revela a identidade dos territórios

No Ceará, a cozinheira, pesquisadora e gestora cultural Marina Araújo também atua na preservação e promoção dos conhecimentos alimentares tradicionais. Ela está à frente do Mercado Alimenta CE, iniciativa ligada à política pública de fortalecimento da gastronomia e da economia da cultura no estado.

A atuação do projeto dialoga com ações desenvolvidas pelo Sebrae para incentivar empreendedores do setor de alimentação e promover o reconhecimento dos territórios por meio de suas tradições culinárias.

Para Marina, a alimentação é um elemento fundamental para compreender a organização social e cultural das comunidades.

“A cultura alimentar é o coração da identidade de um povo. Ela mostra como uma comunidade se organiza, compartilha saberes e constrói suas relações”, afirma.

Gastronomia fortalece cultura e desenvolvimento local

Na avaliação da gestora cultural, a troca de conhecimentos em torno da comida vai muito além da preparação dos alimentos, funcionando como instrumento de preservação da memória coletiva.

“Quando uma comunidade compartilha uma receita, um preparo ou uma refeição, ela também compartilha sua história, sua cultura e sua forma de existir no mundo. É uma potência muitas vezes pouco observada, mas central para a manutenção da identidade dos territórios”, conclui.

Entre as iniciativas destacadas pelo Sebrae está o programa Juntos Pelo Agro, desenvolvido em parceria com o Sistema CNA/Senar, que oferece soluções voltadas à gestão, inovação, sustentabilidade e acesso a mercados para pequenos e médios produtores rurais. Já o projeto Chefs de Origem conecta produtores rurais ao universo da alta gastronomia, valorizando ingredientes típicos dos biomas brasileiros e transformando a cultura alimentar em oportunidades de negócios e desenvolvimento do turismo gastronômico.