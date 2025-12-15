Como empresas podem organizar o planejamento contábil para 2026

247 - Com a chegada de um novo ciclo se aproximando, empresários e gestores intensificam a busca por organização e controle para começar 2026 com mais segurança financeira. O planejamento contábil, muitas vezes tratado apenas como uma exigência legal, passa a ganhar papel central na estratégia dos negócios, ao permitir projeções mais realistas, melhor uso do caixa e redução de riscos fiscais.

Segundo a Agilize Contabilidade Online, referência no segmento de contabilidade digital no Brasil, estruturar esse planejamento ainda no fim do ano é decisivo para alinhar metas e evitar surpresas ao longo do exercício seguinte. As orientações fazem parte de um material divulgado pela empresa, que reúne práticas consideradas essenciais para negócios de diferentes portes e setores.

“A contabilidade deixou de ser apenas uma obrigação fiscal. Hoje ela é estratégica para reduzir custos, evitar riscos e apoiar decisões de crescimento”, afirma Marlon Freitas, diretor de Marketing e Vendas da Agilize Contabilidade.

A empresa elenca cinco passos que ajudam empreendedores a iniciar 2026 com mais previsibilidade e eficiência. O primeiro deles é a revisão detalhada do desempenho financeiro do ano anterior. Avaliar demonstrativos contábeis, despesas recorrentes, margens de lucro, sazonalidades e eventuais gargalos operacionais permite compreender o que funcionou e o que precisa ser ajustado, criando uma base consistente para as projeções futuras.

Outro ponto destacado é a atualização do enquadramento tributário. O início do ano é o período mais indicado para verificar se o regime adotado segue sendo o mais vantajoso. A falta de análises periódicas pode levar empresas a recolherem impostos acima do necessário. Simulações entre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real ajudam a identificar alternativas que podem gerar economia relevante.

A organização de documentos e obrigações fiscais também aparece como etapa fundamental. A ausência de padronização e controle costuma resultar em multas, inconsistências e retrabalho. A recomendação é centralizar notas fiscais, contratos, comprovantes e declarações em ambientes digitais seguros, além de manter um calendário atualizado com todas as entregas exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

O planejamento do fluxo de caixa é outro elemento que vai além do cálculo de tributos. Estimar receitas, despesas fixas e variáveis, necessidades de capital de giro e investimentos previstos permite que a empresa enfrente imprevistos com mais tranquilidade e tenha maior poder de negociação com fornecedores, parceiros e instituições financeiras.

Por fim, a Agilize destaca a importância da digitalização dos processos e do suporte especializado. Plataformas de contabilidade online possibilitam automatizar rotinas, reduzir falhas operacionais e acompanhar indicadores em tempo real. A combinação entre tecnologia e orientação contábil qualificada tende a oferecer mais agilidade e segurança às empresas ao longo de 2026.