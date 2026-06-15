Conexão NE articula alianças para impulsionar inovação no Nordeste

247 - O evento “Conexão NE: Impacto e Futuro”, realizado em Maceió (AL), reuniu dirigentes de instituições de pesquisa, inovação e desenvolvimento econômico com o objetivo de fortalecer estratégias voltadas ao crescimento do Nordeste. O encontro ocorreu no Centro de Inovação, no bairro do Jaraguá, e integrou a programação paralela do NEON 2026, um dos principais eventos brasileiros dedicados à inovação, tecnologia e empreendedorismo.

De acordo com informações publicadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), representantes do Sebrae Nacional, de unidades estaduais e de organizações ligadas ao fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico discutiram mecanismos para ampliar a cooperação regional e acelerar iniciativas voltadas à inovação e à competitividade empresarial.

A proposta do encontro foi consolidar uma agenda permanente de colaboração entre os diversos atores do ecossistema nordestino, fortalecendo programas já existentes e criando novas oportunidades para empresas inovadoras, startups e projetos de base tecnológica em toda a região.

Aliança estratégica para o desenvolvimento regional

Durante o evento, o gerente de Inovação do Sebrae Nacional, Paulo Renato Macedo, destacou a importância da construção de uma governança conjunta entre as instituições participantes.

“O grande foco aqui é formarmos uma aliança e governança com essas organizações em prol do Nordeste e que seja constante para que a gente sempre esteja apoiando empresas inovadoras e o ecossistema”, afirmou.

Segundo os organizadores, a articulação entre entidades de pesquisa, instituições de apoio ao empreendedorismo e agentes de financiamento tem sido fortalecida por meio de acordos de cooperação, convênios e ações integradas destinadas à criação de ambientes mais favoráveis à inovação.

Essas iniciativas têm como objetivo ampliar a capacidade de desenvolvimento tecnológico da região, estimular a criação de novos negócios e aproximar empresas de oportunidades de investimento e pesquisa aplicada.

Investimentos e oportunidades para novos negócios

A programação também incluiu um painel dedicado às perspectivas de investimentos para o Nordeste. O debate reuniu representantes de fundos de investimento e instituições financeiras voltadas ao desenvolvimento regional.

Participaram das discussões entidades como a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), o Banco do Nordeste e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que apresentaram possibilidades de apoio a empreendimentos inovadores e projetos estratégicos.

Para os participantes, a aproximação entre instituições de fomento e empreendedores é fundamental para ampliar o acesso a recursos financeiros e acelerar iniciativas capazes de gerar impacto econômico e social nos estados nordestinos.

Integração fortalece ecossistema de inovação

O diretor técnico do Sebrae Alagoas, Keylle Lima, ressaltou os ganhos proporcionados pela atuação conjunta entre as organizações presentes no encontro.

“Quando se faz a integração entre o Sebrae Nacional, unidades estaduais e entidades ligadas à pesquisa e fomento se fortalece o ecossistema, trazendo mais oportunidade de discutir negócios e inovação”, declarou.

A avaliação compartilhada pelos participantes é que a colaboração institucional permite identificar desafios comuns, compartilhar experiências e construir soluções voltadas ao fortalecimento dos ambientes de inovação da região.

Além disso, a aproximação entre os diferentes atores pode ampliar a geração de oportunidades para empreendedores e empresas que buscam crescer por meio da tecnologia e da inovação.

Nova chamada de projetos deve ampliar ações regionais

Outro destaque da programação foi o pré-lançamento de uma nova chamada de projetos voltada à expansão das ações desenvolvidas nos estados nordestinos.

A iniciativa deverá apoiar propostas estratégicas ligadas à inovação e ampliar o alcance dos programas executados em parceria entre instituições de fomento e entidades de apoio ao empreendedorismo.

A expectativa é que os encaminhamentos definidos durante o encontro contribuam para fortalecer a integração regional, ampliar oportunidades de investimento e estimular soluções inovadoras capazes de aumentar a competitividade e a sustentabilidade dos negócios nordestinos.

Nordeste é apontado como polo de oportunidades

Ao encerrar o encontro, o diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, destacou o potencial da região para o desenvolvimento de iniciativas inovadoras e a importância das parcerias institucionais.

“O Nordeste tem juventude, criatividade e um ativo educacional poderoso. Oferecer oportunidades traz bons resultados. O Sebrae investe, principalmente em arranjos institucionais territoriais, fechando grandes parcerias. Trabalhando juntos alcançaremos nossos objetivos”, afirmou.

A reunião reforçou o compromisso das instituições participantes com a construção de uma agenda integrada de inovação para o Nordeste, buscando ampliar investimentos, fortalecer o empreendedorismo e estimular o desenvolvimento sustentável da região.