Confiança dos pequenos negócios avança pelo terceiro mês seguido

247 - A confiança dos empreendedores brasileiros voltou a subir e já acumula três meses consecutivos de avanço. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada por Sebrae e Fundação Getulio Vargas (FGV), que registrou em novembro um aumento de 0,5 ponto no Índice de Confiança das micro e pequenas empresas, na comparação com outubro.

Segundo o levantamento, divulgado originalmente pelo Sebrae, o desempenho positivo foi resultado principalmente do bom momento de dois setores: indústria e comércio. As indústrias de menor porte puxaram o indicador com alta de 3,7 pontos, enquanto o comércio avançou 1,8 ponto, refletindo o movimento de preparação para as vendas de fim de ano e um ambiente econômico mais favorável.

O estudo aponta ainda que fatores como o mercado de trabalho mais aquecido e a retirada de barreiras comerciais pelos Estados Unidos contribuíram para ampliar o otimismo entre os pequenos empresários. Esses elementos, segundo o relatório, fortalecem a percepção de estabilidade e ampliam as expectativas de crescimento.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o cenário confirma uma mudança positiva na economia. “Estamos vivendo uma situação de pleno emprego. Os brasileiros estão otimistas e isso se reflete também no aumento do consumo, fazendo a roda da economia girar”, afirma. Para ele, o indicador reforça que os pequenos negócios seguem desempenhando papel central na expansão da atividade econômica no país.