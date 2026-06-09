Connection Terroirs 2026 amplia negócios para produtos de origem

247 - O Connection Terroirs do Brasil 2026 será realizado entre os dias 10 e 13 de junho, em Gramado, na Serra Gaúcha, consolidando-se como uma das principais plataformas nacionais de valorização dos produtos de origem e das Indicações Geográficas (IGs). A edição deste ano aposta na ampliação das oportunidades de negócios, na troca de conhecimento e na promoção de experiências ligadas à identidade dos territórios brasileiros.

De acordo com informações publicadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), o evento contará com a participação ativa de 58 Indicações Geográficas, que apresentarão produtos, experiências sensoriais, degustações, debates e atividades voltadas à promoção dos territórios reconhecidos por suas características únicas de produção.

A iniciativa conta com apoio do Sebrae, que atua na qualificação e no fortalecimento da presença dos produtores e das regiões participantes. A estratégia busca ampliar a inserção comercial dos pequenos negócios e abrir novos mercados para produtos que carregam identidade cultural e territorial.

Rodadas de negócios ganham destaque

Um dos principais atrativos da programação será a realização de rodadas de negócios logo no primeiro dia do evento. A expectativa é reunir mais de 40 compradores de diversas regiões do país e cerca de 80 fornecedores, criando um ambiente favorável para negociações e parcerias comerciais.

Segundo Adriana Menegaz, gestora nacional do Move+ do Sebrae Nacional, a iniciativa reforça a conexão entre produtores e potenciais compradores.

"Um dos grandes destaques desta edição será a realização de rodadas de negócios, no primeiro dia, com participação de mais de 40 compradores de diferentes regiões do Brasil e 80 fornecedores, conectando diretamente produtores a oportunidades concretas de mercado, o que também reforça o posicionamento da unidade de mercado."

A proposta é transformar o encontro em uma vitrine para negócios, aproximando empreendedores de canais de comercialização e ampliando a visibilidade dos produtos com certificação de origem.

Programação valoriza cultura e gastronomia

A agenda do Connection Terroirs do Brasil inclui diferentes espaços temáticos voltados à divulgação das Indicações Geográficas e à valorização das tradições regionais. Entre eles estão a Arena de Conteúdo, a Arena Gastronômica, a Arena de Sabores e a Alameda Terroir.

A Alameda Terroir levará ao espaço urbano uma ampla exposição de produtos reconhecidos por suas características territoriais, permitindo ao público conhecer a diversidade das IGs brasileiras em um ambiente interativo.

Já a Arena Gastronômica receberá apresentações do projeto Chefes de Origem, com aulas-show voltadas à valorização dos ingredientes e produtos certificados. As atividades buscam proporcionar experiências sensoriais e destacar a riqueza gastronômica dos diferentes territórios participantes.

Brasil amplia número de Indicações Geográficas

O crescimento das Indicações Geográficas no país também será um dos temas em evidência durante o evento. Na última semana, o Brasil alcançou a marca de 163 IGs reconhecidas oficialmente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O mais recente reconhecimento foi concedido ao Käsekuchen, tradicional bolo produzido em Panambi, município localizado no Noroeste do Rio Grande do Sul. O registro representa o reconhecimento de práticas culturais e técnicas produtivas associadas ao território.

O Sebrae tem desempenhado papel relevante nos processos de obtenção do selo de Indicação Geográfica. Atualmente, a instituição acompanha 25 pedidos que seguem em análise junto ao INPI, reforçando a expansão desse modelo de certificação em diversas regiões brasileiras.

Reconhecimento fortalece produtores

Para Adriana Menegaz, o avanço das Indicações Geográficas demonstra a consolidação desse instrumento como ferramenta de desenvolvimento econômico e valorização cultural.

"O cenário das Indicações Geográficas no Brasil é de crescimento e consolidação. Iniciativas como o Connection Terroirs reforçam esse movimento ao ampliar a visibilidade, o acesso a mercados e o reconhecimento dos produtos de origem", pontua Menegaz.

A expectativa dos organizadores é que o Connection Terroirs 2026 contribua para ampliar a presença dos produtos de origem no mercado nacional, fortalecendo cadeias produtivas, incentivando a preservação de saberes tradicionais e gerando novas oportunidades para pequenos produtores de diferentes regiões do país.