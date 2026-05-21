Contrata+Brasil amplia acesso de MEIs a serviços públicos e fortalece economia local

247 - A plataforma Contrata+Brasil, iniciativa do governo federal com apoio do Sebrae, vem ampliando as oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs) prestarem serviços para órgãos públicos em todo o país. Durante palestra realizada nesta quarta-feira (20), na 27ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, representantes do Sebrae e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) destacaram os benefícios da ferramenta para pequenos negócios e administrações municipais. As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN).

O encontro abordou como a plataforma pode aproximar prefeituras e microempreendedores, simplificando a contratação de serviços de pequeno porte e incentivando a formalização da economia local. A proposta é tornar o processo mais acessível tanto para gestores públicos quanto para trabalhadores autônomos formalizados.

O analista de Políticas Públicas do Sebrae, Alexander Alvarenga, mediou a conversa sobre o funcionamento da ferramenta e o impacto da iniciativa nos municípios brasileiros. Segundo ele, a adesão dos MEIs ao sistema pode ampliar significativamente o acesso desse público às compras governamentais.

Representando a Prefeitura de Gravatá, em Pernambuco, o diretor de compras Ewerton Lima afirmou que o suporte do Sebrae foi decisivo para a implementação da plataforma no município. “A Sala do Empreendedor foi fundamental para orientar MEIs da região e aumentar o interesse dos microempreendedores na prestação desse tipo de serviço”, declarou.

Já o diretor de Normas e Sistemas de Logísticas do MGI, Everton Santos, ressaltou as facilidades oferecidas pela plataforma tanto para os empreendedores quanto para as prefeituras. “Ela é 100% gratuita, fácil de usar e não gera custos extras para as prefeituras. A ideia é que o Contrata+Brasil possa ser esse canal de ‘match’ entre compradores e fornecedores”, afirmou.

Criada para facilitar as contratações públicas, a plataforma Contrata+Brasil conecta órgãos governamentais a microempreendedores individuais, agricultores familiares e cooperativas. O sistema envia notificações via WhatsApp aos fornecedores cadastrados sempre que surgem novas demandas compatíveis com os serviços oferecidos.

Além de agilizar o processo de contratação, a iniciativa busca aumentar a transparência nas administrações locais e estimular a formalização do mercado de trabalho. A expectativa do governo e dos parceiros envolvidos é fortalecer as economias regionais por meio da valorização de pequenos prestadores de serviço.

Lançada no início de 2025, a plataforma já disponibiliza 107 tipos de serviços. Recentemente, novas categorias profissionais passaram a integrar o sistema, incluindo costureiros, borracheiros, mecânicos e restauradores de instrumentos musicais.

Atualmente, o Contrata+Brasil conta com quase 11 mil pequenos negócios cadastrados e mais de 6 mil demandas publicadas. Entre os serviços mais procurados pelas administrações públicas estão pintura de paredes e tetos, reformas e demolições, assentamento de pisos e azulejos, manutenção de telhados e manutenção de sistemas de ar-condicionado.