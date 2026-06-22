Contrata+Brasil amplia vagas para MEIs e abre novas oportunidades com o setor público

247 - A plataforma Contrata+Brasil ampliou o número de atividades disponíveis para contratação por órgãos públicos e passou a contar com 141 categorias cadastradas. A iniciativa beneficia microempreendedores individuais (MEIs) de diferentes áreas, que agora terão mais oportunidades para fornecer produtos e prestar serviços a administrações municipais, estaduais e federais.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN). De acordo com o Sebrae, a ferramenta recebeu a inclusão de 34 novas ocupações, fortalecendo a participação de pequenos negócios no mercado de compras públicas e ampliando a presença feminina entre os profissionais aptos a atuar por meio da plataforma.

Entre as novas categorias incorporadas ao sistema estão confeiteiros, cozinheiros, fotógrafos, editores de vídeo, ornamentadores, maquiadores, músicos e profissionais ligados à organização de eventos. A ampliação busca facilitar o acesso de trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores a contratos públicos, por meio de um processo simplificado e digital.

Ampliação das oportunidades

Segundo o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, a iniciativa representa uma ferramenta importante para estimular a geração de renda e a inclusão produtiva em diferentes regiões do país.

“O empreendedorismo é um significativo agente de inclusão e redução de desigualdades, e essa iniciativa vem reforçar a importância de geração de renda e autonomia por meio do acesso ao mercado de compras públicas de forma simples e rápida. O Sebrae tem trabalhado intensamente para cadastrar estes trabalhadores e trabalhadoras nos territórios, para melhorar o ambiente de negócios e para que a renda fique nos municípios”, destaca.

A expectativa é que a ampliação do número de ocupações fortaleça ainda mais a participação dos pequenos empreendedores em contratações governamentais, criando novas fontes de receita e incentivando a formalização de negócios locais.

Plataforma já reúne milhares de empresas

Criado para conectar órgãos públicos a prestadores de serviços de pequeno porte, o Contrata+Brasil já conta com aproximadamente 11 mil negócios cadastrados e mais de 6 mil oportunidades publicadas.

A proposta é tornar as contratações públicas mais acessíveis aos microempreendedores, reduzindo burocracias e acelerando processos. De acordo com o programa, uma contratação pode ser concluída em até cinco dias após a publicação da demanda por parte do órgão público.

Além disso, os profissionais cadastrados podem receber notificações automáticas por WhatsApp sempre que surgirem oportunidades compatíveis com sua atividade e localidade, facilitando o acesso às vagas e aumentando as chances de participação.

Novas atividades incluídas

As 34 novas ocupações abrangem diferentes segmentos econômicos. Na área de alimentação, foram incorporados confeiteiros, churrasqueiros, pizzaiolos, cozinheiros de refeições prontas, doceiros, marmiteiros e salgadeiros.

No setor audiovisual, passam a integrar a plataforma fotógrafos, fotógrafos aéreos, filmadores, reveladores e editores de vídeo. Já no segmento de som e espetáculos, foram incluídos cantores, músicos, DJs, VJs e técnicos de sonorização e iluminação.

Outras categorias contempladas envolvem animadores, mágicos, humoristas, instrutores de arte e cultura, contadores de histórias, promotores de feiras, proprietários de casas de festas, cartazistas, serigrafistas, ornamentadores, maquiadores e locadores de equipamentos e mobiliário para eventos.

Como fazer o cadastro

Para participar do Contrata+Brasil, o microempreendedor deve acessar a plataforma por meio da conta Gov.br. Após entrar no sistema, é necessário acessar a área “Minhas Empresas” e informar o CNPJ.

Empresas já cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) têm seus dados preenchidos automaticamente. Caso o cadastro não exista, o sistema direciona o usuário para a realização da inscrição no Sicaf antes da continuidade do processo.

Na etapa seguinte, o empreendedor deve selecionar os serviços oferecidos pela empresa e concluir a inscrição. Depois disso, já poderá enviar propostas para oportunidades abertas em seu município ou região.

Parceria entre órgãos públicos e instituições

O Contrata+Brasil reúne diversos órgãos e instituições federais responsáveis pela operação e pelo desenvolvimento da iniciativa. Entre eles estão o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Advocacia-Geral da União (AGU), os ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Também participam do projeto a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Sebrae e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Com a expansão das categorias disponíveis, a plataforma reforça sua estratégia de aproximar pequenos empreendedores do mercado de compras públicas, ampliando as oportunidades de negócios e fortalecendo economias locais em todo o país.