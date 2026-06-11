Copa deve impulsionar bares e restaurantes e elevar gastos dos clientes

247 - A realização da Copa do Mundo de 2026 deve impulsionar o movimento em bares e restaurantes em diversas regiões, estimulando não apenas a circulação de clientes, mas também o aumento dos gastos por consumidor. A avaliação é da Associação Nacional de Restaurantes (ANR), que vê no torneio uma oportunidade relevante para ampliar receitas e fortalecer o desempenho do setor.

As informações foram publicadas originalmente pelo InfoMoney e destacam que grandes eventos esportivos costumam gerar efeitos positivos para estabelecimentos de alimentação, especialmente aqueles localizados em áreas de maior fluxo turístico ou próximas a pontos de concentração de torcedores.

De acordo com a ANR, o impacto da Copa vai além do crescimento no número de clientes. Segundo a entidade, eventos dessa magnitude costumam atrair consumidores mais dispostos a investir em lazer e entretenimento. “[Eventos como a Copa] tendem a atrair um público com maior predisposição ao consumo de experiências, aumentando o potencial de captura de valor pelos restaurantes, especialmente em cidades com maior vocação turística”, explica a associação.

Setor já apresenta trajetória de crescimento

O Mundial chega em um momento favorável para o segmento de alimentação fora do lar. Dados do Mastercard SpendingPulse, divulgados em parceria com a ANR, apontam que o setor registrou crescimento de 7,9% em março deste ano na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A expectativa é que a Copa funcione como um catalisador adicional para esse avanço, ampliando a demanda em estabelecimentos que consigam adaptar sua operação ao aumento do público durante o evento.

No entanto, a entidade ressalta que os benefícios não devem ocorrer de forma homogênea em todo o país. A capacidade de absorver o aumento da demanda varia conforme a infraestrutura disponível, o perfil turístico das regiões e a localização dos estabelecimentos.

Impacto varia entre cidades e regiões

Segundo a ANR, algumas localidades tendem a aproveitar melhor os efeitos econômicos gerados pela competição internacional. “Regiões preparadas para absorver esse tipo de demanda conseguem aproveitar melhor os ganhos, enquanto outras podem sentir efeitos mais moderados.”

Essa diferença pode ser observada até mesmo dentro de uma mesma cidade. Restaurantes e bares instalados em áreas de grande circulação de pessoas ou próximos a espaços ligados ao evento, como fan fests e pontos de encontro de torcedores, tendem a concentrar uma parcela maior do movimento adicional.

Além disso, o desempenho do setor durante a Copa também sofre influência de fatores sazonais e regionais. Há meses tradicionalmente mais fortes para o consumo, enquanto hábitos e padrões de gastos variam de acordo com cada estado e mercado local.

Desafio é transformar demanda em resultados duradouros

Para Erik Momo, presidente do conselho da ANR, o principal desafio para empresários do setor é aproveitar o momento de alta demanda de maneira estratégica, sem focar exclusivamente no aumento do volume de vendas.

“O erro mais comum é tratar grandes eventos como uma oportunidade de volume quando, na prática, eles são uma oportunidade de reposicionamento momentâneo do negócio”, argumenta.

O dirigente destaca ainda que compreender o perfil específico dos consumidores atraídos por eventos de grande porte pode ser decisivo para melhorar os resultados. “O cliente que entra durante uma Copa não é necessariamente o mesmo do dia a dia, e quem ajusta experiência, oferta e operação para esse novo perfil consegue capturar valor de forma muito mais eficiente”, explica.

Na avaliação da ANR, o potencial de crescimento proporcionado pela Copa do Mundo depende diretamente da capacidade de bares e restaurantes de adaptar serviços, cardápios e experiências às demandas desse público temporário. Mais do que aproveitar o aumento do fluxo de consumidores, o desafio está em transformar a visibilidade e o movimento gerados pelo evento em ganhos sustentáveis para o negócio ao longo do tempo.