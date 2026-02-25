Crédito com garantia do Sebrae apoia mulheres e soma R$ 734 milhões em 2025

247 - Negócios liderados por mulheres acessaram R$ 734 milhões em crédito em 2025 com garantia do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe). As informações foram divulgadas pelo InfoMoney. A iniciativa oferece até 100% de garantia para empréstimos destinados a empresas com liderança feminina.

Do montante liberado, 84% foram direcionados a micro e pequenas empresas. As empresas de pequeno porte (EPPs) concentraram 65% das concessões, enquanto as microempresas (MEs) responderam por 19%. Já as microempreendedoras individuais (MEIs) ficaram com 16% do total contratado. As operações especiais estão previstas para vigorar até março de 2027 e consideram, para fins de enquadramento, empresas com participação societária majoritária de mulheres ou aquelas em que, mesmo como sócia minoritária, a mulher atue como administradora.

Segundo Geórgia Nunes, gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, a estratégia busca ampliar o protagonismo das mulheres no ambiente de negócios. “O Sebrae tem atuado de maneira estratégica e abrangente para fortalecer o empreendedorismo feminino, e facilitar o acesso ao crédito é essencial para isso”, afirma.

Prestes a completar um ano de operação, o Fampe Mulher apresenta taxa de inadimplência de cerca de 2,4%, índice inferior à média de 8% registrada no mercado entre pequenos negócios liderados por mulheres que não contam com a garantia do Sebrae. De acordo com levantamento da instituição, os atrasos concentram-se principalmente nos primeiros 30 dias após o vencimento, com redução do percentual entre 60 e 90 dias.

As condições diferenciadas de crédito vêm sendo apresentadas nas Caravanas Sebrae Delas, que percorrem o país há aproximadamente um ano e seguem com programação em 2026. Durante os eventos, as empreendedoras têm acesso a orientações e à possibilidade de obter 100% de aval nas operações. Nos dias 24 e 25 de fevereiro, a iniciativa passa por Campo Grande (MS), dentro da programação do Delas Day 2026, no Bosque Expo. “A Caravana Sebrae Delas é o lugar ideal para as empreendedoras esclarecerem dúvidas para que mais mulheres realizem o sonho de abrir e fortalecer suas empresas”, diz Geórgia Nunes.

A distribuição regional dos recursos mostra concentração no Sudeste (33%), Sul (32%) e Nordeste (28%), que juntos somam 93% das concessões com garantia do Fampe Mulher. Centro-Oeste (4%) e Norte (3%) completam o panorama nacional. Mais de 60% do crédito liberado está concentrado em cinco estados: Paraná (19%), São Paulo (17%), Minas Gerais (13%), Santa Catarina (8,5%) e Bahia (8%)