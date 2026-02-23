Crédito do Banco do Nordeste amplia apoio a pequenos negócios

247 - O acesso ao crédito para micro e pequenas empresas no Nordeste registrou forte expansão em 2025, consolidando um cenário de maior oferta de recursos para atividades produtivas e estímulo ao empreendedorismo. As informações foram divulgadas pelo site Mercatus, com base nos dados mais recentes do Banco do Nordeste, que apontam crescimento expressivo nos financiamentos concedidos ao segmento.

De acordo com os números apresentados, os recursos contratados junto ao banco alcançaram patamares significativos neste ano, com destaque para os setores de comércio e serviços, responsáveis por concentrar a maior parte das operações. O avanço é interpretado como um fator relevante para a recuperação econômica regional, sobretudo em municípios do interior, onde o crédito costuma ser decisivo para a manutenção das atividades empresariais.

Um dos elementos que contribuíram para essa expansão foi o fortalecimento dos mecanismos de garantia, que facilitaram a concessão de empréstimos a empreendedores com menor histórico de garantias próprias. A medida ampliou o alcance das linhas de financiamento, permitindo que negócios recém-criados também tivessem acesso a capital para investir, expandir e gerar postos de trabalho.

No conjunto da área de atuação do Banco do Nordeste, os financiamentos destinados a micro e pequenas empresas superaram R$ 6 bilhões em 2025, distribuídos em dezenas de milhares de operações. O volume representa crescimento em relação ao ano anterior e indica que a procura por crédito produtivo segue elevada na região.

Em Pernambuco, o segmento captou mais de R$ 1 bilhão ao longo do ano, com quase seis mil contratos firmados. O resultado evidencia o peso das empresas de menor porte na dinâmica econômica estadual e o potencial de impacto dos financiamentos em diferentes municípios, onde pequenos negócios são fundamentais para a geração de renda e empregos.

Os setores de comércio e serviços lideraram a demanda por crédito. No comércio, os recursos foram direcionados principalmente para ampliação de estoques, modernização de lojas e investimentos em tecnologia. Já no setor de serviços, o financiamento foi utilizado para qualificação do atendimento, expansão de equipes e renovação de equipamentos.

Outro destaque foi a elevação do valor médio das operações, acompanhada de prazos mais amplos e condições consideradas mais competitivas. Esse conjunto de fatores contribuiu para que os empresários pudessem estruturar seus planos de investimento com maior previsibilidade.

Além das linhas tradicionais, o Banco do Nordeste ampliou opções específicas voltadas a áreas como inovação, saúde e franquias, diversificando as alternativas disponíveis aos empreendedores conforme o perfil de cada negócio.

O cenário indica que a ampliação do crédito produtivo tem desempenhado papel estratégico na dinamização da economia nordestina. Ao facilitar o acesso a recursos financeiros, a instituição fortalece micro e pequenas empresas, estimula a atividade econômica local e contribui para a geração de emprego e renda na região.