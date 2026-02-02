Curso ensina como fidelizar clientes com customer success

247 - Você pode ter um bom produto, preço competitivo e presença nas redes sociais. Ainda assim, se o cliente não sai satisfeito, a chance de retorno é pequena. É a partir dessa constatação que ganha força o conceito de Customer Success, estratégia centrada na experiência do consumidor e que agora é tema de um curso completo do Sebrae voltado a micro e pequenos empreendedores.

Segundo informações divulgadas pelo Sebrae, a capacitação “Customer Success: como conquistar e manter clientes” foi estruturada para ir além da teoria. Com 10 horas de conteúdo prático, o curso ensina como acompanhar a jornada do cliente, medir níveis de satisfação, analisar resultados e calcular o retorno do investimento feito para melhorar a experiência de compra.

Apesar do nome em inglês, o conceito é direto: sucesso do cliente. A proposta é garantir que o consumidor tenha a melhor experiência possível em todas as etapas do relacionamento com a empresa, do primeiro contato ao pós-venda. Para o gerente de Gestão de Soluções do Sebrae Nacional, Eduardo Curado, adotar essa estratégia é essencial para negócios que buscam crescimento sustentável.

“Manter os clientes fiéis e satisfeitos é um grande desafio, mas também é um fator de sucesso dos negócios. O sucesso do cliente se refere à busca em oferecer excelência na experiência do consumidor e, assim, aumentar a satisfação e fidelizar esses clientes. Em um mercado cada vez mais competitivo, atender bem deixou de ser diferencial. Virou regra do jogo”, afirma Curado.

O curso foi pensado para quem vive a rotina do empreendedorismo e precisa de soluções aplicáveis ao dia a dia. O público-alvo inclui microempreendedores individuais, donos de micro e pequenas empresas, artesãos e empreendedores que desejam se diferenciar pela qualidade do atendimento e da experiência oferecida ao cliente.

De acordo com Eduardo Curado, o conteúdo dialoga diretamente com a realidade desses perfis. “A formação é indicada para empreendedores interessados em melhorar a competitividade dos seus negócios ao ofertar as melhores experiências para seus clientes. Ele traz conteúdos, exemplos e práticas para ajudar os empreendedores a alcançarem um alto nível de atendimento”, explica.

Um exemplo prático dos resultados do curso vem do empreendedor carioca Robson Bernardo, proprietário de um pequeno negócio de produtos naturais. Ele concluiu a formação no fim do ano passado e relata impactos diretos na gestão e nas vendas da empresa.

“Foi muito importante para mim, porque consegui colocar em prática técnicas que ajudaram a melhorar nossas vendas na Brasil Vida. Também aprendi que investir em Customer Success fortalece a fidelização dos clientes, diminui a perda e impacta diretamente no aumento da receita”, relata.

Dividido em seis módulos, o curso conduz o participante do entendimento conceitual à aplicação prática da estratégia. Nos primeiros módulos, o empreendedor aprende a importância do Customer Success e como colocar o cliente no centro das decisões do negócio.

Na etapa seguinte, o conteúdo se aprofunda nos benefícios da estratégia e apresenta um passo a passo para a implementação, com envolvimento da equipe, uso de métricas, indicadores de desempenho e cálculo do retorno sobre o investimento.

Para Eduardo Curado, essa abordagem ampla é um dos principais diferenciais da formação. “Trazemos uma abordagem ampla do sucesso do consumidor desde a importância e os benefícios dessa estratégia até a implementação. Além disso, ao final o participante recebe um certificado gratuito, disponível diretamente no portal do Sebrae”, destaca.

Voltado a quem é MEI ou pequeno empreendedor e quer reduzir a perda de clientes para a concorrência, o curso “Customer Success: como conquistar e manter clientes” se apresenta como uma porta de entrada para aprimorar o atendimento, fortalecer relacionamentos e aumentar a competitividade dos negócios.