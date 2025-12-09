Curso gratuito atualiza empreendedores em marketing digital

247 - O ano se aproxima do fim, mas ainda há tempo para quem deseja começar 2025 mais preparado para ampliar a presença online do negócio. Segundo matéria divulgada pelo Sebrae, a instituição oferece um curso gratuito de marketing digital e redes sociais com certificado e foco em aumentar a visibilidade e as vendas das empresas.

Logo no início do conteúdo, o Sebrae destaca que a capacitação foi atualizada para refletir as estratégias mais eficazes utilizadas no ambiente digital. “O conteúdo está atualizado para ajudar os empreendedores com o que há de mais eficaz para promover seu negócio e ser competitivo na Internet”, afirma Demian Condé, analista de Soluções do Sebrae.

Condé reforça a relevância da formação especialmente em períodos de maior movimentação no comércio. “O curso é uma oportunidade acessível para aprender formas de se diferenciar no mercado, o que é ainda mais importante em épocas de maior consumo para o comércio, como o Natal”, diz o analista.

Com carga de 7 horas, a capacitação foi desenvolvida especialmente para microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas interessadas em abrir uma empresa. O objetivo é ajudar negócios em fase inicial a estruturar a presença digital de forma simples, estratégica e eficiente. Entre os temas abordados estão segmentação de público, criação de anúncios, definição de orçamento para campanhas e boas práticas na publicação de conteúdos patrocinados.

O Sebrae destaca que a demanda por aperfeiçoamento online segue crescente. Apenas no último ano foram registradas mais de 2,9 milhões de matrículas na plataforma de cursos digitais da instituição. Atualmente, há mais de 400 cursos e trilhas de aprendizagem gratuitos disponíveis pela Internet, cobrindo temas essenciais para a gestão e o desenvolvimento de pequenos negócios.