Curso gratuito de marketing digital abre vagas para pequenos negócios

247 - Empresas interessadas em consolidar sua presença na internet e obter resultados em curto prazo já podem se inscrever no UP Digital, programa de capacitação prática em marketing digital promovido pelo Sebrae. A iniciativa é direcionada a empreendedores que desejam estruturar ou aprimorar estratégias online e transformar conhecimento em ações concretas no dia a dia do negócio.

Com duração de 15 dias, o curso é estruturado em três encontros ao vivo e duas mentorias individuais de 45 minutos cada. Nessas sessões personalizadas, os participantes recebem orientações voltadas aos desafios específicos de suas empresas. Cada turma conta com 40 vagas. O investimento total é de R$ 320, mas atualmente o programa está com 100% de subsídio do Sebrae, o que garante participação gratuita.

A metodologia combina aulas ao vivo com acompanhamento individual, permitindo que gestores aprendam e coloquem em prática os conteúdos diretamente na realidade de seus empreendimentos. Em um cenário de crescente competitividade, marcar presença no ambiente digital e conquistar visibilidade nos mecanismos de busca deixou de ser um diferencial e passou a ser requisito essencial para quem busca ampliar faturamento e rentabilidade.

Segundo a analista educacional do Sebrae Nacional, Fernanda Vernieri, a proposta do curso é oferecer aplicação imediata do conteúdo. “O curso foi pensado para quem precisa de resultados rápidos e aplicáveis. A proposta é aprender, testar e ajustar as estratégias com acompanhamento especializado”.

A especialista também destaca que o comprometimento é fundamental para aproveitar a oportunidade. “É necessário ter comprometimento com a carga horária, atividades e dinâmica do curso. Cada pessoa pode participar apenas uma vez do programa”, ressalta Fernanda Vernieri.

Para o segundo semestre de 2026, o Sebrae planeja ampliar o UP Digital com o lançamento de um módulo avançado em Marketing Digital e outro focado em Inteligência Artificial. Além disso, estão previstas novas turmas dos programas UP Marketing e UP Finanças ao longo do ano.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Interessados podem acessar o site do Sebrae para conferir informações detalhadas e garantir participação no programa.