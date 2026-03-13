Cursos gratuitos capacitam empreendedores para o mercado de games

247 - O que para muitos é apenas entretenimento, para outros representa uma promissora oportunidade de negócios. O mercado de games no Brasil tem crescido de forma consistente e já se consolidou como o maior da América Latina. Segundo dados de 2021 divulgados pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos (Abragames), o setor movimenta cerca de US$ 2,3 bilhões no país.

De olho nesse potencial econômico, o Sebrae tem ampliado iniciativas voltadas à qualificação de empreendedores interessados em atuar no segmento de jogos digitais. A instituição oferece trilhas gratuitas de capacitação destinadas à profissionalização de estúdios e ao desenvolvimento de novos negócios na área.

De acordo com Eúde Amor, analista de Competitividade do Sebrae Nacional, o crescimento da indústria de games acompanha a expansão do consumo e também a diversificação de aplicações da tecnologia. Segundo ele, o setor não se limita ao entretenimento e tem ampliado sua presença em diferentes áreas.

“Esse crescimento é impulsionado pelo alto consumo de jogos e também pelo aumento de estúdios nacionais que produzem tanto para o mercado interno quanto para o mercado global”, afirma.

O avanço do setor pode ser observado também no aumento do número de empresas dedicadas ao desenvolvimento de jogos no país. Em 2014, o Brasil contava com apenas 133 estúdios formalizados. Já em 2023, segundo o levantamento mais recente da Abragames, o total ultrapassou mil empresas, representando um crescimento superior a 680% em menos de uma década.

Para Eúde Amor, o cenário demonstra o amadurecimento progressivo da indústria nacional. “Existe uma indústria nacional de games em constante amadurecimento. É possível gerar renda com esse segmento”, destaca.

O analista explica ainda que o Sebrae disponibiliza as trilhas de capacitação tanto em formato presencial quanto online. As turmas permanecem abertas continuamente, permitindo que novos interessados ingressem nas jornadas de aprendizagem ao longo do ano. Ao final dos cursos, os participantes recebem certificação.

Entre as opções disponíveis está a Trilha Starter, voltada para iniciantes que desejam compreender os fundamentos da indústria de games no Brasil. O curso aborda temas como modelos de negócio, cadeia de valor do setor, processos de formalização e estruturação inicial de estúdios. A capacitação ocorre de forma online, tem carga horária de 23 horas e prazo de até 45 dias para conclusão.

Já a Trilha PRO é direcionada a estúdios que se encontram em estágio mais avançado de desenvolvimento. Nessa etapa, os conteúdos aprofundam questões estratégicas para o crescimento das empresas, como gestão, validação de mercado, organização financeira e preparação para editais. O curso também inclui orientações sobre relacionamento com publishers — empresas responsáveis pela edição e distribuição de jogos eletrônicos — e estratégias para competir em um mercado cada vez mais dinâmico.

A Trilha PRO possui carga horária de 29 horas e prazo de até 60 dias para conclusão. A proposta é oferecer ferramentas que auxiliem estúdios a consolidar seus projetos e ampliar sua presença no mercado nacional e internacional.