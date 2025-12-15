Décimo terceiro aquece vendas e anima pequenos negócios no fim do ano

247 - A liberação da segunda parcela do décimo terceiro salário, prevista para ocorrer até a próxima sexta-feira (19), reforça as expectativas de aquecimento do consumo no país e traz otimismo para o comércio e o setor de serviços neste fim de ano. O benefício alcança mais de 95,3 milhões de brasileiros que estão no mercado de trabalho e deve injetar cerca de R$ 370 milhões na economia brasileira.

De acordo com pesquisa da Serasa Experian, 69% dos donos de pequenas e médias empresas esperam registrar um faturamento melhor durante as datas festivas. O resultado reflete a combinação entre renda extra nas mãos dos consumidores e o aumento tradicional da procura por produtos e serviços típicos do período, como presentes, confraternizações e eventos de fim de ano.

Diante desse cenário favorável, o Sebrae reuniu orientações práticas para ajudar os pequenos negócios a aproveitar melhor as oportunidades geradas pelo Natal e pelo Réveillon. Entre as principais recomendações estão a tematização dos ambientes, a criação de campanhas criativas, a promoção de ações diferenciadas e a oferta de benefícios que estimulem o consumidor a comprar mais.

No Natal, a busca se concentra em presentes considerados especiais, como livros e brinquedos, além de itens de alimentação e bebidas, com destaque para vinhos e produtos voltados às confraternizações familiares. Já o Réveillon se apresenta como uma oportunidade estratégica para empresas que promovem eventos e para o setor de vestuário, impulsionado pela procura por novos looks para a virada do ano.

Para transformar o aumento do fluxo de consumidores em crescimento efetivo do faturamento, o Sebrae destaca a importância do planejamento. A primeira orientação é definir quais produtos ou serviços serão os carros-chefes das festividades e verificar, junto aos fornecedores, a garantia de entrega dentro do prazo. Um estoque bem dimensionado evita perdas de vendas e frustrações dos clientes.

Outro ponto central é o atendimento de qualidade. Investir na experiência do consumidor, promover o encantamento e construir um relacionamento positivo são estratégias que ajudam a fidelizar clientes para além das datas comemorativas. A ampliação temporária do horário de funcionamento das lojas também pode ser avaliada, de forma a atender quem deixa as compras para mais perto das festas.

A atração de clientes passa ainda pela ambientação dos pontos de venda, físicos e digitais. Decoração temática, ações diferenciadas na loja e estratégias gamificadas no ambiente on-line contribuem para tornar a experiência mais envolvente. Descontos progressivos, kits e combos — tanto com produtos da própria loja quanto em parceria com outros comércios — ajudam a incentivar compras maiores e reforçam a percepção de economia.

O Sebrae também recomenda atenção redobrada às redes sociais neste período. Campanhas de marketing bem direcionadas ampliam o alcance das ofertas e fortalecem a presença da marca, desde que haja integração entre os canais físicos e digitais. A personalização de produtos, embalagens e pacotes, adaptados a diferentes perfis e ocasiões, é outro diferencial competitivo relevante.

Por fim, a fidelização do cliente não deve ser esquecida após a venda. Mensagens de agradecimento e e-mails no pós-compra, com a apresentação de vantagens e novidades futuras, ajudam a manter o vínculo com o consumidor e a construir uma base sólida para os próximos ciclos de vendas.