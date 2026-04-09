Décio Lima destaca avanços e desafios do empreendedorismo no Brasil

247 - O ex-presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, destacou os principais avanços e desafios do empreendedorismo no Brasil durante entrevista exclusiva à repórter Juliana Rabelo, exibida em vídeo no canal NDPlay. Na conversa, ele fez um balanço de sua gestão e analisou o cenário atual das micro e pequenas empresas no país.

Logo no início, Lima ressaltou números expressivos do empreendedorismo brasileiro nos últimos anos. “No Brasil, nos últimos 3 anos, foram criadas mais de 13 milhões de novas empresas e microempresas e também 5 milhões de novos postos de trabalho. Destes 5 milhões, 80% são oriundos dos ME”, afirmou.

Ao comentar sua passagem pela presidência do Sebrae, cargo que deixou em 31 de março, o ex-dirigente destacou o fortalecimento institucional da entidade. “O Sebrae tem um processo histórico nesse momento sem igual. O Sebrae quando cheguei era a 20ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro. E nesse período que eu estive lá, nós já alcançamos a quarta marca de maior credibilidade do povo brasileiro”, declarou.

Durante a entrevista, Lima também compartilhou percepções adquiridas ao percorrer todo o país. “Eu percorri os 27 estados da federação, mas não só percorri para me relacionar com o Sebrae. Eu fui fazer com que a minha cabeça pudesse pensar onde o pé pisa. Eu estive nos problemas do povo brasileiro”, disse. Segundo ele, a diversidade econômica entre as regiões exige estratégias adaptadas: “Uma economia no norte do Brasil é diferente de uma economia do Nordeste, do Centro-Oeste”.

O ex-presidente definiu o papel do Sebrae como essencial para quem deseja empreender. “O Sebrae é uma porta de sonhos. As pessoas quando procuram o Sebrae, elas procuram ali alimentadas por uma paixão de algo que elas sabem fazer para transformar em renda, para fazer o seu próprio negócio”, explicou. Ele também destacou o impacto prático do apoio oferecido: “As pessoas chegam no sonho, mas saem de dentro do Sebrae com aquilo que é fundamental, o seu sonho realizado com segurança”.

Outro ponto enfatizado foi a relevância das micro e pequenas empresas para a economia brasileira. “Primeiro que 95% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Isso revela esse valor extraordinário que representa esse universo que impacta o PIB brasileiro”, afirmou.

Apesar da força do setor, Lima alertou para as dificuldades enfrentadas pelos pequenos negócios. “O mercado não foi feito pros pequenos. Quando você sai ali fora para disputar mercado, quem ganha são os grandes. Quem domina é o sistema financeiro. A pequena economia, ela é uma sobrevivente desse mercado”, avaliou.

Por fim, o ex-presidente defendeu a ampliação da educação empreendedora, especialmente entre os jovens. “Portanto, o modelo da educação empreendedora é fundamental, porque a criatividade natural hoje de um jovem, principalmente na área das startups, das bigtecs, que é um modelo que está em curso e transformador da economia brasileira, ele precisa ter um processo protetivo para garantir a sua viabilidade no mercado”, concluiu.