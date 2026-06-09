Dia dos Namorados deve movimentar R$ 26,4 bilhões e impulsionar vendas de pequenos negócios

247 - Faltando poucos dias para o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, o comércio brasileiro entra na reta final de uma das datas mais importantes para o varejo. Com vitrines temáticas, campanhas promocionais e consumidores em busca do presente ideal, pequenos empreendedores ainda têm espaço para ampliar as vendas e fortalecer o relacionamento com os clientes.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), com base em orientações do Sebrae Nacional e em dados de mercado que apontam um cenário promissor para os negócios mesmo nos dias que antecedem a data comemorativa.

De acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, cerca de 61% dos brasileiros pretendem comprar presentes para o Dia dos Namorados neste ano. A expectativa é que a data movimente aproximadamente R$ 26,4 bilhões nos setores de comércio e serviços, com mais de 100 milhões de consumidores realizando compras em todo o país.

Apesar dos desafios econômicos enfrentados pelas famílias brasileiras, a força emocional da celebração continua impulsionando a intenção de consumo. Para o especialista em Varejo do Sebrae Nacional, Flávio Petry, o período representa uma oportunidade estratégica para os empreendedores.

“Mesmo com o elevado nível de endividamento das famílias, há uma forte intenção de compra associada ao apelo emocional da data, o que abre espaço para estratégias criativas de vendas”, afirma Flávio Petry.

Entre as ações recomendadas pelo especialista está o investimento em programas de fidelização. Ofertas como cashback, descontos exclusivos e créditos para compras futuras podem incentivar a aquisição do presente e aumentar as chances de retorno do consumidor após a data comemorativa.

Outra estratégia apontada pelo Sebrae é a criação de parcerias entre negócios locais. Lojas podem unir forças com restaurantes, cafeterias, salões de beleza e empresas do setor de lazer para oferecer experiências completas, combinando produtos e serviços em uma mesma oferta.

“O consumidor busca cada vez mais momentos memoráveis. Quando o negócio consegue entregar uma experiência completa, agrega valor à oferta e se diferencia da concorrência”, destaca Petry.

Compras de última hora podem favorecer vendas

Mesmo na reta final da campanha, ainda há espaço para conquistar consumidores que costumam deixar as compras para os últimos dias. Segundo o especialista, o senso de urgência pode se transformar em um importante aliado para os empreendedores.

A recomendação é reforçar nas campanhas de marketing que ainda é possível garantir o presente ideal, evidenciando vantagens como entrega rápida, retirada imediata na loja e opções de vale-presente. Essas facilidades atendem especialmente o público que costuma decidir a compra próximo à data.

Levantamentos realizados pela CNDL em anos anteriores já identificaram esse comportamento entre os consumidores, o que reforça o potencial das ações voltadas para compradores de última hora.

Dicas para aumentar o faturamento antes do Dia dos Namorados

O Sebrae também orienta os empresários a adotarem medidas práticas para atrair consumidores nos dias finais da campanha:

Manter ofertas visíveis e de fácil comparação para clientes que pesquisam preços antes da compra;

Intensificar a divulgação em redes sociais e canais digitais, onde grande parte das pesquisas é realizada;

Investir na apresentação da fachada e do ambiente interno para atrair consumidores que preferem visitar lojas físicas;

Criar ações promocionais rápidas para captar a atenção de quem circula pelas regiões comerciais;

Oferecer kits, cestas e pacotes com maior valor agregado, acompanhados de condições facilitadas de parcelamento.



