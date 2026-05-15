Educação empreendedora ganha destaque no Festival LED, no Rio de Janeiro

247 - A educação empreendedora será um dos principais temas em destaque no Festival LED – Luz na Educação, realizado nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. O evento reúne especialistas, educadores, artistas e representantes de diversas áreas para discutir os desafios e o futuro da educação em um cenário de constantes transformações.

Segundo informações da Agência Sebrae de Notícias (ASN), o Sebrae Nacional participa como parceiro estratégico do festival e apresentará iniciativas voltadas ao desenvolvimento de competências empreendedoras entre jovens e estudantes. A entrada para o evento é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos.

Entre as ações que serão apresentadas no estande do Sebrae estão o programa Supernova, direcionado à inovação no ensino superior, e o Desafio Liga Jovem, considerado a maior competição de empreendedorismo estudantil promovida pela instituição. As inscrições para o Supernova seguem abertas até agosto, enquanto o Desafio Liga Jovem recebe inscrições até o dia 28 de maio.

Para Cecília Miranda, gerente adjunta de Educação Empreendedora do Sebrae, o incentivo ao empreendedorismo no ambiente educacional é fundamental para preparar os jovens para os desafios atuais.

“Educação empreendedora é uma das estratégias mais importantes para o Sebrae, uma forma de desenvolver competências para que os jovens possam identificar oportunidades, inovar, colaborar, ter autoconsciência e disposição para agir e apresentar soluções a problemas”, afirmou.

O Festival LED chega à sua segunda edição em 2026. A primeira etapa ocorreu em Recife, no mês de março, e a próxima edição já está prevista para dezembro, na sede do Sebrae Nacional, em Brasília.

Além das atividades promovidas pelo Sebrae, o festival contará com a participação de personalidades como a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, a atriz Fernanda Montenegro, o médico Dráuzio Varella e o filósofo Mário Sérgio Cortella.

A programação do Sebrae inclui debates e oficinas voltadas à formação empreendedora e à criatividade na educação. Nesta sexta-feira (15), das 16h às 17h, ocorre a conversa “Protagonismo que se aprende: competências empreendedoras para construir caminhos”, no Palco LED Inspira, no Galpão 1B. Participam Cecília Miranda, o professor Marcos Vinícios Oliveira e o jornalista e escritor Xico Sá, com mediação da apresentadora Tati Machado.

No sábado (16), das 14h30 às 16h30, será realizada a oficina “Bordando ideias: metodologias criativas para a educação empreendedora”, no Galpão 1A. A atividade será conduzida por Bruna Pelegrino, do CRAB Educativo Sebrae, e Fernanda Lisboa, da Gerência de Educação do Sebrae/RJ.