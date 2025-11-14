Empreendedor amazônico transforma látex em produtos sustentáveis

247 - Entre trilhas de seringa e histórias de resistência, nasce em Epitaciolândia (AC) a marca Doutor da Borracha, um exemplo concreto de como a floresta pode gerar renda e desenvolvimento sem abrir mão da preservação. Segundo reportagem do Sebrae durante a COP30, a marca integra a Brasil Biomarket, loja colaborativa criada pelo Sebrae na Green Zone da conferência, que reúne 900 produtos de 250 pequenos empreendimentos dos seis biomas brasileiros. O espaço destaca a diversidade da sociobiodiversidade nacional e fortalece iniciativas que aliam impacto social e sustentabilidade. Por trás dessa vitrine amazônica está José Rodrigues de Araújo, o “Doutor da Borracha”, seringueiro desde os 10 anos e guardião de um saber que atravessa gerações.

Sem ter frequentado a escola, José construiu um conhecimento baseado na observação da floresta, na escuta de seus antepassados e na persistência em transformar látex em arte. Com apoio técnico da Universidade de Brasília (UnB), ele aprendeu a produzir as Folhas Semi Artefato (FSA), técnica que permite criar sandálias, bolsas, acessórios e biojoias a partir da borracha nativa, preservando tradições e inovando no design.

A trajetória do Doutor da Borracha ilustra a força do empreendedorismo amazônico quando encontra políticas públicas estruturantes. Com suporte do Sebrae, José participou de feiras nacionais como Fenearte, Fenace e Salão do Artesanato, ampliando a visibilidade de seus produtos e profissionalizando sua marca. As capacitações e consultorias fortaleceram o acabamento, o design e a estratégia de mercado, consolidando o negócio como referência no segmento de calçados ecológicos.

Na COP30, enquanto autoridades internacionais negociam compromissos climáticos, o seringueiro acreano apresenta soluções já enraizadas na floresta. Em suas palavras: “A floresta é vida pro mundo. Eu aprendi com meu pai a viver dela, a manter ela em pé; e me sinto feliz por transformar a seiva da seringueira em algo que vem puro da natureza”, afirma José Aldo de Araújo.

Brasil Biomarket na COP30: onde encontrar

A loja Brasil Biomarket apresenta produtos de 250 pequenos negócios de 21 estados, conectando sustentabilidade, geração de renda e biodiversidade. Na COP30, funciona em dois espaços:

Green Zone (aberta ao público): das 8h às 22h

(aberta ao público): das 8h às 22h En-Zone, espaço do Sebrae (Tv. Rui Barbosa, 200 – Reduto): das 16h às 22h

Ambos estarão em funcionamento até 21 de novembro.