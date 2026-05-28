Empreendedora alagoana recebe visita de Raí após expandir negócio com crédito orientado

247 - A trajetória da empreendedora alagoana Gabryelle Lima Santos de Oliveira ganhou destaque durante a Semana do MEI 2026, em Maceió, após a visita do ex-jogador Raí, embaixador do Programa Acredita Sebrae. A empresária do segmento da beleza recebeu o atleta em sua clínica, localizada na Pajuçara, em um encontro que destacou o impacto do crédito orientado no fortalecimento de pequenos negócios femininos.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN). A visita contou ainda com a presença do superintendente do Sebrae Alagoas, Domício Silva, além de representantes do Sebrae Nacional e da Unidade de Relacionamento Empresarial da instituição em Alagoas.

Gabryelle começou a empreender de forma simples, dentro do próprio quarto, no bairro do Jacintinho, em Maceió. Utilizando vídeos da internet para aprender técnicas de maquiagem, ela passou a atender clientes enquanto cursava fisioterapia. A mudança de rumo veio quando descobriu o segmento de extensão de cílios. “Eu percebi que maquiagem não me dava previsibilidade financeira. Já os cílios tinham recorrência, as clientes precisavam voltar para manutenção. Foi quando eu entendi que aquilo poderia realmente se transformar em um empreendimento”, afirmou.

Crédito impulsionou crescimento do negócio

Com o avanço da demanda, Gabryelle ampliou a atuação para cursos, marketing e venda de produtos de beleza. Durante a pandemia, a empresária decidiu criar uma loja virtual voltada para profissionais da área, especialmente lash designers. O crescimento, porém, esbarrou na falta de capital para ampliar o estoque. “Os clientes queriam comprar vários produtos de uma vez, mas, como a gente ainda tinha pouca variedade, acabavam desistindo”, relembrou.

Com apoio do Sebrae Alagoas, a empresária conseguiu acessar uma linha de crédito de R$ 10 mil por meio do Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas (FAMPE). O recurso foi utilizado para capital de giro e expansão do estoque. “O Sebrae ajudou a gente a entender todo o processo, tirar dúvidas e viabilizar esse acesso”, destacou Gabryelle.

A gerente da Unidade de Relacionamento Empresarial do Sebrae Alagoas, Fátima Aguiar, explicou que o FAMPE facilita o acesso ao crédito para pequenos empreendedores. “O empreendedor chega ao banco e, muitas vezes, não consegue acessar crédito porque não possui aval. O FAMPE entra justamente para garantir essa operação. No caso das mulheres, o fundo pode garantir até 100% do valor financiado”, disse.

Raí destaca força do empreendedorismo feminino

Durante a visita, Raí afirmou que o empreendedorismo tem papel central no desenvolvimento econômico do Nordeste. “Empreender é assumir riscos, aprender a liderar pessoas, construir oportunidades e acreditar em um projeto todos os dias”, declarou o ex-jogador, ao comentar a experiência adquirida após deixar o futebol.

Raí também comparou os desafios do esporte com o universo empresarial e elogiou a trajetória da empreendedora alagoana. “O empreendedor entra em campo todos os dias. Precisa de coragem, disciplina, estratégia e trabalho coletivo para fazer o negócio crescer. A revolução acontece através desses pequenos empreendedores”, afirmou. Para Gabryelle, a visita representa uma oportunidade de inspirar outras pessoas. “O empreendedor brasileiro começa do nada, tentando, arriscando. Então, poder mostrar que existem caminhos, apoio e oportunidades para crescer é muito gratificante”, concluiu.