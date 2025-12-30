Empreendedora cria ecossistema que fortalece negócios liderados por mulheres

247 - A promoção do protagonismo feminino nos negócios e o fortalecimento de empresas lideradas por mulheres estão no centro da trajetória de Tatyane Luncah, empreendedora, mentora e CEO da Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino (EBEM). A startup atua no desenvolvimento de empresárias por meio de uma metodologia própria, com foco em inovação, gestão e crescimento sustentável, oferecendo programas de aceleração voltados a resultados consistentes e à conexão entre líderes.

De acordo com informações divulgadas pelo site Economia SP, a executiva já contribuiu para o desenvolvimento de mais de 30 mil mulheres empreendedoras, cujos negócios, somados, movimentam cerca de R$ 1 bilhão por ano. A atuação da EBEM tem como pilar a criação de um ambiente favorável ao crescimento empresarial, com capacitação estratégica e estímulo à liderança feminina.

Com mais de 24 anos de experiência no mercado, Tatyane Luncah construiu uma carreira marcada pela educação empreendedora. Ao longo desse período, compartilhou conteúdos e programas de formação em Liderança, Alta Performance, Inovação, Produtividade e Empreendedorismo Feminino, alcançando mais de 32 setores da economia em 13 estados brasileiros. Sua formação acadêmica inclui cursos em instituições de referência internacional, como Stanford University, Ohio University e Harvard University, nas áreas de inovação, liderança, coaching, negociação e gestão de conflitos.

Ao comentar a dimensão do ecossistema criado, a empresária destaca o alcance das iniciativas presenciais e híbridas. “Hoje, somos 10.000 mulheres no presencial e 30.000 no híbrido, formando um ecossistema que desenvolve negócios via mentorias, imersões, eventos e formação empresarial. Para acelerar empresas e transformar negócios, idealizei uma formação empresarial em que ajudo mulheres a terem mais lucro e felicidade”, afirma.

Ela também está à frente do Miss Mind, considerado o maior grupo de líderes femininas do mercado. A iniciativa tem como principal eixo a colaboração entre empresárias, promovendo conexões estratégicas e resultados concretos por meio de visitas imersivas a empresas de destaque. O grupo se caracteriza pelo forte potencial de geração de negócios, netweaving qualificado e estímulo ao progresso empresarial.

Outro projeto de destaque é o Conexão, evento de empreendedorismo feminino que reúne palestras com algumas das principais empresárias do país. A edição mais recente contou com a participação de mais de 2 mil mulheres, cujas empresas, juntas, registram faturamento médio de R$ 5 bilhões e respondem pela geração de mais de 15 mil empregos diretos e indiretos em diversos segmentos da economia.

Em busca de ampliar o alcance do empreendedorismo feminino, a executiva apresentou novidades em 2025, com foco no crescimento estruturado dos negócios liderados por mulheres. “Lançamos o programa mais completo e exclusivo para empresárias que desejam transformar 2025 em um ano do crescimento estratégico. Uma jornada prática e personalizada, pensada para liderar você e seu negócio ao próximo nível”, ressalta.

Como mais um marco de sua atuação, Tatyane Luncah criou a primeira casa de desenvolvimento do empreendedorismo feminino no Brasil, voltada à educação e à conexão entre empresárias. “A Casa de Empresárias pode ser vista como um hub de inovação com mais de 1.000 m2 que conta com diversas mentorias semanais para potencializar o crescimento de negócios e promover um netweaving qualificado entre mulheres”, explica.