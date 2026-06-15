Empreendedoras transformam qualificação em renda extra no São João

247 - As festas juninas têm representado uma importante oportunidade de geração de renda para pequenos empreendedores, especialmente aqueles que conseguem unir tradição, qualidade e planejamento. Em João Pessoa, uma família encontrou nesse período do ano a chance de fortalecer o próprio negócio e ampliar os ganhos com a comercialização de comidas típicas.

A história de Sara Oliveira e das filhas gêmeas Bárara e Rebeca Oliveira foi divulgada pela Prefeitura de João Pessoa. Moradoras do bairro Alto do Mateus, elas aproveitaram os conhecimentos adquiridos em cursos de qualificação para estruturar melhor a produção, a divulgação e as vendas dos produtos artesanais que oferecem durante o São João.

O resultado tem sido o aumento da procura pelos alimentos produzidos pela família, que hoje atende não apenas clientes da comunidade onde vive, mas também consumidores de outras regiões da capital paraibana, alcançados principalmente por meio das redes sociais.

Qualificação abriu novas oportunidades

Para Sara Oliveira, investir em aprendizado foi fundamental para transformar a atividade em uma fonte mais consistente de renda. Ela destaca que a busca por capacitação permitiu enxergar novas possibilidades de crescimento e profissionalização.

"A gente não pode parar no tempo. A Prefeitura de João Pessoa, através dos cursos oferecidos pela Sedest, nos deu a oportunidade de fazer nossa própria renda. E isso, eu e minhas duas filhas temos feito com muito profissionalismo", afirmou.

A empreendedora explica que a experiência acumulada ao longo dos cursos contribuiu diretamente para a organização do negócio familiar e para a ampliação da clientela.

Produção artesanal conquista consumidores

Entre os produtos comercializados estão pães rústicos, pão com carne de sol, queijo parmesão e doces preparados com creme de milho, itens bastante procurados durante os festejos juninos.

Além da dedicação à produção artesanal, Sara também buscou conhecimentos em outras áreas. "Eu sou uma padeira artesanal, mas já concluí cursos de finanças e de artesã na Sedest. E minhas filhas me acompanham em todos os cursos", declarou.

A diversificação dos conhecimentos permitiu que a família aprimorasse não apenas a fabricação dos produtos, mas também aspectos ligados à gestão e à comercialização.

Trabalho em equipe impulsiona crescimento

Desde o início de junho, a movimentação financeira da família tem acompanhado o aumento da demanda típico do período junino. A divisão de tarefas tem sido uma estratégia importante para atender os clientes e manter a qualidade dos produtos.

Enquanto Sara concentra esforços na produção dos alimentos, Bárbara e Rebeca são responsáveis pelo relacionamento com os consumidores e pela divulgação nas plataformas digitais, ampliando o alcance do negócio.

"Trabalhamos sempre em grupo e em equipe. Isto também foi ensinado nos cursos promovidos pela Prefeitura de João Pessoa. Hoje tenho bons clientes e bons amigos, tudo isso agradeço a Prefeitura", observou Sara Oliveira.

A experiência da família demonstra como a qualificação e o trabalho colaborativo podem se transformar em ferramentas importantes para aumentar a renda, fortalecer pequenos empreendimentos e aproveitar as oportunidades econômicas geradas pelas festas juninas.