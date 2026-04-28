Empreendedores acima de 45 anos lideram novos negócios no Brasil

247 - O perfil do empreendedor brasileiro está passando por uma transformação significativa, com maior presença de pessoas mais experientes à frente de novos negócios. De acordo com dados do Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM 2025), pela primeira vez desde o início da série histórica, em 2000, a maior parcela dos empreendedores iniciais no país é composta por indivíduos com mais de 45 anos, representando 33,7% do total.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias, com base em levantamento realizado no Brasil pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe). O estudo indica uma mudança relevante no perfil etário de quem decide abrir ou manter um negócio próprio no país.

Além da predominância da faixa acima dos 45 anos, a pesquisa também detalha a distribuição dos demais grupos etários entre os empreendedores iniciantes. Em 2025, 13,3% tinham entre 18 e 24 anos; 25,8% estavam na faixa de 25 a 34 anos; e 27,2% tinham entre 35 e 44 anos. Os dados revelam uma tendência de amadurecimento do empreendedorismo brasileiro, com maior participação de pessoas que acumulam experiência profissional e de vida.

Para o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, o avanço da participação de empreendedores mais velhos é um sinal positivo para o ambiente de negócios. “O aumento da faixa etária dos empreendedores iniciais no Brasil é um indicativo de uma maior qualificação da atividade. As pessoas nessa faixa etária são mais experientes e têm mais maturidade para a tomada de decisões necessárias no momento de abrir o próprio negócio ou de mantê-lo ao longo dos anos”, afirma.

O dirigente reforça ainda que esse grupo tende a estar mais preparado para lidar com os desafios do mercado. “São empreendedores que já acumularam uma maior experiência de vida e formação, o que os deixa mais qualificados para os desafios que irão enfrentar”, acrescenta Rodrigo Soares.

Considerada a maior pesquisa global sobre empreendedorismo, a GEM é realizada em 110 países e oferece um panorama detalhado das dinâmicas do setor. No Brasil, o levantamento mais recente ouviu 2.350 adultos com idades entre 18 e 64 anos. O estudo abrange diferentes perfis, incluindo empreendedores nascentes — aqueles que iniciaram ações para abrir um negócio nos últimos 12 meses ou têm empresas com até três meses de operação —, novos empreendedores, com até 3,5 anos de atividade, e os chamados empreendedores estabelecidos, com mais de 3,5 anos de atuação.