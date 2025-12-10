Empreendedores brasileiros adotam o celular como principal ponte com o sistema financeiro

247 - Cada vez mais conectados, os pequenos negócios do país passaram a depender do celular para realizar tarefas financeiras do dia a dia. Segundo a pesquisa “Hábitos Financeiros dos Pequenos Negócios”, divulgada pelo Sebrae, o uso do aplicativo bancário no telefone pessoal alcançou 90% dos empreendedores — um salto impressionante frente aos 15% registrados há uma década.

O levantamento, que serve de base para esta reportagem, revela uma transformação profunda no relacionamento dos donos de negócios com o sistema bancário. Hoje, praticamente todo o fluxo financeiro migra para o ambiente digital, enquanto os canais tradicionais entram em desuso.

Digitalização ganha força enquanto atendimento físico perde espaço

Os números mostram que, entre 2015 e 2025, o uso do internet banking mais que dobrou, passando de 33% para 61%. Já os atendimentos presenciais, como caixas de banco e correspondentes bancários, mantêm trajetória de queda. Em 2025, apenas 21% dos empreendedores vão ao caixa da agência e 28% recorrem aos correspondentes — porcentuais que já foram, respectivamente, 58% e 55% dez anos antes.

A tendência se confirma também quando observados os serviços de autoatendimento: o uso de caixas eletrônicos, que era de 72% em 2015, caiu para 35% em 2025, apesar de uma leve alta em relação a 2022.

Como evoluíram os hábitos financeiros dos pequenos negócios

Uso de aplicativo bancário no celular pessoal

2015: 15%

2022: 86%

2025: 92%

Internet banking (via computador)

2015: 33%

2022: 59%

2025: 61%

Caixa eletrônico

2015: 72%

2022: 28%

2025: 35%

Correspondente bancário

2015: 55%

2022: 22%

2025: 28%

Caixa do banco

2015: 58%

2022: 14%

2025: 21%

Diferenças regionais e de perfil

O estudo indica que o Nordeste é a região onde mais empreendedores recorrem a correspondentes bancários (37%), muito acima da média nacional. Já o internet banking conquista maior adesão no Sudeste (67%) e no Sul (59%), enquanto no Nordeste fica em 53%.

Os dados também revelam que homens utilizam mais os canais físicos do que as mulheres, que já estão mais inseridas nos ambientes digitais. Além disso, quanto mais velho o empreendedor, maior a dependência de atendimentos presenciais.

“O acesso permite buscar serviços na internet”, diz Décio Lima

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o avanço na digitalização dos pequenos negócios está diretamente ligado ao acesso a equipamentos e conexão de qualidade. “A maioria deles tem acesso a notebooks e praticamente 100% possuem celular com internet, com banda larga, inclusive. O acesso a esses equipamentos permite buscar serviços na internet, na rede, inclusive serviços bancários pelo celular”, analisa.

Segundo ele, o movimento é consistente, mas ainda há margem para ampliar o uso de tecnologias mais avançadas. “O empreendedor brasileiro tem se digitalizado por meio de equipamentos, internet e inteligência artificial, embora ainda haja um espaço bom para avançarmos por meio de ferramentas e serviços mais sofisticados”, completa.