Empreendedores enfrentam alta de golpes e ampliam cuidados

247 - Empreendedores brasileiros precisam redobrar a atenção não apenas na gestão de seus negócios, mas também na proteção contra golpes digitais e fraudes financeiras. Dados recentes mostram que as ameaças não se limitam às grandes corporações e atingem com força pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEIs).

De acordo com reportagem publicada pelo jornal Extra, um levantamento da empresa de cibersegurança Kaspersky revelou que, somente em 2023, foram bloqueadas 192 milhões de tentativas de ataques contra pequenas e médias empresas no Brasil — o equivalente a 365 golpes por minuto. O cenário acende um alerta, especialmente em períodos de maior movimentação fiscal.

Com o prazo final para envio da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) se aproximando, em 31 de maio, o Sebrae Rio destaca que as investidas contra MEIs tendem a crescer. Criminosos simulam comunicações oficiais para induzir pagamentos indevidos ou obter dados sensíveis por meio de e-mails, SMS e mensagens via WhatsApp.

O analista do Sebrae Rio, Pedro Ferreira, orienta cautela diante dessas abordagens: “Fique atento a e-mails suspeitos ou mensagens que solicitam dados pessoais e evite clicar em links desconhecidos”. Segundo ele, os golpistas costumam usar mensagens alarmistas, como “seu CNPJ foi suspenso” ou “prazo final para regularização”, direcionando as vítimas a páginas falsas.

As autoridades reforçam que órgãos como o Ministério da Fazenda e a Receita Federal não enviam cobranças por links nem solicitam informações pessoais por mensagens. Ainda assim, o aumento no número de empresas abertas — com o estado do Rio de Janeiro registrando mais de 10 mil novos negócios em março de 2026 — amplia o campo de atuação dos criminosos, especialmente diante da complexidade do sistema tributário brasileiro.

A sofisticação dos ataques também cresceu com o uso de novas tecnologias. Segundo Roberto Rebouças, gerente-geral da Kaspersky no Brasil, a inteligência artificial tem sido utilizada para tornar os golpes mais convincentes. “Criminosos usam IA para criar e-mails e mensagens falsas quase indistinguíveis das legítimas, automatizar a busca por vulnerabilidades e desenvolver códigos maliciosos que se adaptam para evitar a detecção”, afirma.

Fernando Zamai, líder de Cibersegurança da Cisco Brasil, destaca que pequenas empresas enfrentam dificuldades adicionais na proteção digital. “Além disso, o trabalho híbrido, o uso de dispositivos pessoais e o consumo de aplicações em nuvem não sancionadas dificultam o controle e ampliam os riscos consideravelmente, tornando os pequenos negócios alvos cada vez mais frequente para ataques cibernéticos”, explica.

Entre os golpes mais comuns estão o phishing e o smishing empresarial, que utilizam e-mails e mensagens de texto para simular cobranças ou comunicações legítimas. O objetivo é levar a vítima a clicar em links fraudulentos, fornecer dados confidenciais ou instalar aplicativos maliciosos.

Outra prática recorrente envolve mensagens enviadas por WhatsApp, nas quais criminosos se passam por clientes, parceiros ou instituições financeiras para solicitar transferências ou informações bancárias. Há ainda a disseminação de malwares bancários e trojans escondidos em aplicativos piratas, especialmente em sistemas Windows e Android, capazes de capturar senhas e interceptar transações.

Os ataques também exploram falhas em dispositivos sem proteção adequada e o uso de redes wi-fi públicas, permitindo a interceptação de dados. Além disso, boletos e faturas falsos continuam sendo uma das principais armadilhas, com mensagens que pressionam o pagamento imediato sob ameaça de penalidades.

Para reduzir os riscos, especialistas recomendam uma série de medidas preventivas. Entre elas, evitar o pagamento de boletos recebidos por e-mail sem verificação prévia, não clicar em links de remetentes desconhecidos e nunca fornecer dados pessoais ou bancários por canais não confiáveis.

Também é fundamental buscar informações apenas em canais oficiais, investir na conscientização de colaboradores sobre fraudes digitais, manter sistemas atualizados e adotar soluções de segurança integradas. O uso de autenticação em múltiplos fatores e o controle de acesso a sistemas são práticas recomendadas, especialmente em ambientes híbridos.

Por fim, a realização de backups periódicos e seguros é considerada essencial para garantir a continuidade dos negócios em caso de ataque ou perda de dados, minimizando prejuízos e acelerando a recuperação das operações.