Empreendedores negros ganham espaço no Afropunk Brasil 2025

247 - O Afropunk Brasil 2025 celebra, nos dias 8 e 9 de novembro, seus 20 anos como um dos maiores movimentos globais de valorização da cultura negra. O festival retorna a Salvador (BA) com uma programação que combina música, arte, moda, performance e empreendedorismo, reafirmando a cidade como referência mundial na celebração da identidade negra.

Segundo informações do Sebrae Bahia, dez empreendedores negros atendidos pela instituição e integrantes da Feira das Pretas participarão da feira de negócios do evento, expondo produtos e serviços ao público. O estande contará também com atividades interativas e distribuição de brindes.

De acordo com dados do Sebrae, o Brasil tem mais de 16 milhões de empreendedores negros, conforme levantamento feito a partir da PNAD Contínua Anual. Em 2024, o setor alcançou um recorde de renda domiciliar per capita, mas a renda média dos empreendedores negros ainda é 35,7% menor que a de empresários brancos.

Para Fau Ferreira, gestora nacional de Afroempreendedorismo do Sebrae, a iniciativa busca ampliar oportunidades e visibilidade. “Participar do festival é reconhecer que o empreendedorismo negro é pulsante, diverso e estratégico para o desenvolvimento do país”, afirma.

Segundo ela, a presença institucional no evento faz parte do Programa Plural, criado para fortalecer o atendimento a públicos historicamente sub-representados. “O Sebrae chega no Afropunk para fortalecer trajetórias, apoiar sonhos e garantir que esses negócios tenham condições de crescer, se conectar e ocupar espaços que sempre foram seus por direito”, conclui.

Cultura, arte e negócios

A edição 2025 do Afropunk reunirá mais de 30 atrações em 26 horas de programação. Entre os destaques estão Jorja Smith, Liniker e Péricles, além de outros artistas nacionais e internacionais. Fora dos palcos, o evento contará com feira de expositores, intervenções visuais, experiências de moda e espaços de bem-estar.

O festival será realizado no Parque de Exposições de Salvador, nos dias 8 e 9 de novembro. Mais informações estão disponíveis no site oficial do Afropunk Brasil 2025.