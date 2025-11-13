Empreendedores paraenses exibem inovação sustentável na En-Zone

247 - Na En-Zone, a Zona do Empreendedorismo do Sebrae no Pará, 12 empresas das regiões do Capim, Xingu e Marajó apresentam produtos que revelam o potencial do empreendedorismo sustentável na Amazônia. A iniciativa integra o Espaço Sustenta Inova, que oferece ao público uma vitrine de produtos exclusivos com insumos e identidade da floresta paraense. As informações são do Sebrae/PA.

Produtora de cacau e chocolate artesanal desde 2009, Veronica Preuss, fundadora da Kakao Blumenn, de Brasil Novo, na região da Transamazônica, comanda um negócio familiar que une sustentabilidade, inovação e protagonismo feminino. À frente da marca, ela incentiva o empreendedorismo rural e mostra que é possível prosperar no campo com base em práticas sustentáveis.

Com apoio do Projeto Sustenta Inova, a Kakao Blumenn já conquistou reconhecimento nacional: ficou entre as três melhores amêndoas de cacau do Brasil e recebeu o 1º lugar na categoria Produtora Rural no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022.

Os chocolates artesanais da marca chamam atenção pela pureza dos ingredientes e pela valorização dos sabores amazônicos. “Nossos produtos são naturais. Nós não trabalhamos com nenhum tipo de ingrediente que não seja natural. A gente usa só manteiga de cacau, o cacau em si e alguns saborizantes, todos naturais”, explica Veronica.

Durante a En-Zone, a empreendedora apresenta seis produtos de chocolate com variações que incluem café com leite, açaí, cumaru e morango. “O Sustenta Inova deu uma abertura para a gente estar em outros espaços aqui dentro de Belém, como aqui na En-Zone. É uma oportunidade de mostrar que o produto da Transamazônica, o produto do Pará, tem qualidade. As pessoas provam e ficam maravilhadas”, afirma.

Cacau com cumaru de Tomé-Açu

De Tomé-Açu, a Casa Suzuki levou ao Espaço Sustenta Inova uma linha de produtos que valoriza o cacau amazônico, entre eles chocolates 40% ao leite, 70% vegano e um licor de cacau com cumaru, conhecido como a “baunilha da Amazônia”. “Nós recebemos o convite do Sebrae/PA, que tem nos dado muita oportunidade dentro do Sustenta Inova, não só em nível estadual, mas também nacional. Essa parceria tem nos dado muita visibilidade, e foi uma surpresa ser convidado para a En-Zone”, conta Ernesto Suzuki, CEO da empresa.

A Casa Suzuki cultiva cacau em sistemas agroflorestais com dendê, técnica sustentável que já é aplicada há mais de 50 anos em Tomé-Açu. O trabalho ganhou projeção durante o Círio de Nazaré de 2023, quando a marca apresentou sua linha de chocolates 40%, 60%, 70% e 100% veganos, todos produzidos com açúcar demerara.

Sustenta Inova: da produção ao mercado

Para Paula Couceiro, analista técnica do Sebrae/PA e coordenadora do Projeto Sustenta Inova, a En-Zone representa o ponto alto de uma jornada que conecta o campo ao mercado. “Aqui é o ponto final do trabalho realizado pelo Projeto Sustenta Inova. A En-Zone é a culminância dessa iniciativa, que conseguiu transformar esses produtos em algo disponível no mercado”, explicou.

Ela destaca ainda o interesse do público pelos produtos da floresta. “As pessoas ficam curiosas para conhecer e experimentar os sabores da Amazônia, como os chocolates e o artesanato do Marajó. É um grande sucesso ver nossa cultura representada nesses produtos exclusivos da região”, afirmou.

Financiado pela União Europeia e coordenado pelo Sebrae/PA, o Projeto Sustenta Inova tem apoio da Embrapa, CIRAD e IPAM, e promove práticas agrícolas sustentáveis e inovadoras na Amazônia. Desde 2021, já capacitou mais de 2.400 produtores rurais e impulsionou a criação de 60 negócios de impacto nas regiões do Capim, Marajó e Xingu.

O Espaço Sustenta Inova está instalado dentro da En-Zone, área criada pelo Sebrae/PA durante a COP30, e funciona até 21 de novembro, das 16h às 22h, no Parque Urbano Belém Porto Futuro, com entrada gratuita. A En-Zone é uma realização do Sebrae/PA, com parceria da Claro, patrocínio da Hydro e do Sicredi, e apoio institucional da Prefeitura de Belém, do Governo do Pará e do Governo Federal.