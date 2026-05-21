Empreendedorismo feminino na Bahia ganha reforço com 400 vagas de capacitação

247 - A segunda edição do projeto Rede Mulheres vai disponibilizar 400 vagas gratuitas de capacitação técnica e empreendedorismo feminino em oito cidades da Bahia. As oportunidades são voltadas para mulheres que desejam fortalecer pequenos negócios e ampliar conhecimentos em áreas como gestão administrativa, educação financeira e vendas digitais.

As informações foram divulgadas pelo portal g1 Bahia nesta quarta-feira (21). A iniciativa tem como foco ampliar a autonomia financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade social e incentivar o crescimento do empreendedorismo feminino no estado.

De acordo com a organização do projeto, poderão participar mulheres negras, empreendedoras, mães solo e mães atípicas. A proposta é oferecer suporte técnico e qualificação para impulsionar negócios liderados por mulheres em diferentes regiões baianas.

As vagas serão distribuídas entre os municípios de Barreiras, Camaçari, Itabuna, Juazeiro, Lauro de Freitas, Salvador, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista. Apenas a capital baiana contará com 160 oportunidades.

Além dos cursos de capacitação, o projeto também prevê a realização de mostras de produtos e serviços, além de uma Feira de Empreendedorismo. As ações têm como objetivo ampliar a visibilidade dos empreendimentos desenvolvidos pelas participantes e incentivar a comercialização dos produtos e serviços oferecidos.

Segundo os organizadores, o cronograma oficial com as datas de inscrição e início das aulas ainda será divulgado. A previsão é que a primeira etapa da formação aconteça em Barreiras, com duração de uma semana.

O Rede Mulheres busca fortalecer iniciativas empreendedoras femininas e ampliar oportunidades de geração de renda em diferentes municípios da Bahia, estimulando a inclusão produtiva e o desenvolvimento econômico local.