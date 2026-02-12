Empreendedorismo jovem cresce 25% em 12 anos

247 - O empreendedorismo entre brasileiros de 18 a 29 anos registrou crescimento de 25% nos últimos 12 anos, segundo estudo divulgado pelo Sebrae e publicado pela Agência Brasil. Em 2012, o país tinha quase quatro milhões de donos de negócios nessa faixa etária. Em 2024, o número se aproxima de cinco milhões.

Além do aumento na quantidade de jovens empreendedores, o levantamento indica avanço no rendimento médio. Em 2024, a renda mensal desse grupo alcançou R$ 2.567, o maior valor da série histórica, representando crescimento superior a 25% no período analisado.

O perfil dos jovens donos de negócio também revela aspectos relevantes. Mais de 57% se autodeclaram negros, 64% são homens e 47,5% têm o ensino médio completo. A formalização dos empreendimentos apresentou evolução: atualmente, 27% dos negócios possuem CNPJ registrado.

Para a coordenadora da Inteligência da Estratégia da Educação Empreendedora do Sebrae, Ludmila Brandão, o diferencial está na capacidade de identificar oportunidades no cotidiano. “O jovem empreendedor hoje que se destaca é aquele que consegue enxergar um problema na sua localidade, um problema ali da realidade que ele está inserido e a partir disso pensar numa solução que seja simples, que seja barata, que consiga resolver aquele problema de uma maneira criativa. Olhar para um problema e entender que ele não é um problema, que ele é uma oportunidade de transformar a realidade. E essa transformação pode gerar um valor social, cultural, financeiro de diversas ordens”.

A trajetória do empreendedor Matheus Duarte, de 31 anos, exemplifica os desafios enfrentados por quem decide abrir o próprio negócio ainda jovem. Ele começou aos 22 anos e hoje é proprietário de um estabelecimento que combina confeitaria e cafeteria. Ao relembrar o caminho percorrido, destaca as dificuldades superadas ao longo do tempo.

“Cada ano eu diria que a gente tinha um desafio diferente, maior. Mas obviamente, depois que o tempo passa e as coisas se resolvem, você olha para trás e enxerga às vezes até que era um processo que a gente de certa forma precisava para poder alavancar ou mudar direção”, afirma.

Sobre os conselhos para quem deseja empreender, Matheus reforça a importância de acompanhar o mercado e buscar oportunidades. “É sempre um desafio de observar o mercado, observar e ficar atento às próximas oportunidades, tentar olhar o que pode ser uma tendência, o que pode funcionar para o seu público, pro seu negócio, correr atrás”.

Para apoiar quem está nos primeiros passos, já está disponível na internet o Manual do Jovem Empreendedor. O guia reúne orientações práticas sobre formalização, organização do negócio e identificação de oportunidades no país. O material pode ser encontrado ao se buscar por “Manual do Jovem Empreendedor” na internet e foi desenvolvido para ajudar jovens a transformar ideias em negócios formais e sustentáveis no Brasil