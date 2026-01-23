Empresa goiana reduz custos e amplia produção com eficiência energética

247 - A Explosão Alimentos, indústria familiar de snacks sediada em Trindade (GO), conseguiu evitar um gasto de R$180 mil em 2025 após identificar e eliminar vazamentos no sistema de ar comprimido durante uma consultoria de eficiência energética. A ação integrou o programa Brasil Mais Produtivo e permitiu que a empresa ampliasse sua capacidade de produção sem a necessidade de adquirir um novo equipamento, além de gerar uma economia anual estimada em R$15 mil na conta de energia, com redução de 11,7% no consumo energético.

As informações são do Sebrae e do Senai, instituições parceiras do programa, que acompanharam o diagnóstico técnico e as mudanças implementadas na fábrica. O caso da Explosão Alimentos reflete a trajetória de superação típica do empreendedorismo brasileiro, marcada por esforço familiar e reinvestimento contínuo no negócio desde a sua fundação.

A origem da empresa remonta à iniciativa de dois familiares que decidiram empreender com poucos recursos. O pai de um dos atuais gestores trabalhava no antigo Banco Bamerindus, enquanto o tio atuava como feirante. “Meu pai vendeu o carro e o telefone para abrir a fábrica. Andava a pé para vender pipoca na feira”, relata o representante da empresa, Igor Arão Gomes Silva, que hoje divide a gestão com os primos.

Com o crescimento da produção, surgiram gargalos técnicos que limitavam a expansão da linha de empacotamento e exigiam maior profissionalização dos processos. A busca por soluções levou a indústria a procurar o Sebrae e o Senai, por meio do Brasil Mais Produtivo, que realizou ações focadas em eficiência energética e desenvolveu um novo layout produtivo, alinhado ao processo de ampliação da planta industrial.

Os resultados foram imediatos. Antes da consultoria, a empresa se preparava para adquirir um novo compressor de ar, equipamento essencial para as máquinas de empacotamento, avaliado em R$180 mil. “Com a caça aos vazamentos, descobrimos que o compressor atual era suficiente. Eliminamos desperdícios e evitamos um investimento de alto custo”, explica Igor. Segundo ele, além da economia financeira, o projeto promoveu mudanças estruturais na gestão: “Nossa empresa sempre foi familiar e sem área técnica estruturada. O programa trouxe conhecimento, organização e um olhar profissional que vai nos acompanhar nessa nova fase de crescimento”.

Com o novo layout pronto para ser implementado após a conclusão das obras de ampliação, a Explosão Alimentos avança para expandir sua linha de produção com mais segurança, eficiência e sustentabilidade operacional. O avanço consolida um novo patamar para a empresa, que nasceu do esforço de duas famílias e hoje colhe resultados concretos a partir do apoio de políticas nacionais voltadas ao aumento da produtividade.

O programa Brasil Mais Produtivo tem como foco apoiar micro, pequenas e médias empresas na modernização de processos, com ênfase na transformação digital e no uso de tecnologias nacionais inovadoras. Coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a iniciativa reúne Sebrae, Senai, ABDI, Finep, Embrapii e BNDES. Em dois anos, o programa alcançou 67,5 mil empresas, sendo 30,5 mil da indústria e 37 mil dos setores de comércio e serviços. De acordo com dados do Sebrae e do Senai, empresas atendidas em manufatura enxuta registraram aumento médio de 28% na produtividade após o trabalho de consultoria.