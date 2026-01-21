Empresa potiguar cresce após adesão ao Brasil Mais Produtivo

247 - A Misslight Alimentação Saudável, empresa potiguar criada em 2015 com foco em alimentação inclusiva para pessoas com restrições ao consumo de glúten e leite, registrou crescimento expressivo após aderir ao programa Brasil Mais Produtivo. A iniciativa resultou em um aumento de 40,23% na produtividade e de 26% no faturamento, refletindo avanços na gestão, nos processos internos e no posicionamento estratégico da marca no mercado.

De acordo com informações da Agência Sebrae, a consultoria estratégica oferecida pelo programa foi decisiva para que a empresa compreendesse melhor o perfil de seus consumidores, analisasse o território de atuação e ajustasse suas decisões de negócio. “A partir desse olhar estratégico, tomamos decisões importantes, como a mudança de bairro, que impactaram diretamente no aumento do faturamento”, afirma a empreendedora Katarina Albuquerque. Segundo ela, as medidas adotadas também elevaram a maturidade da gestão e a eficiência operacional da Misslight.

Outro ponto de destaque foi a ampliação da atuação no mercado B2C, com o fortalecimento dos canais de delivery e de retirada direta na fábrica. A estratégia trouxe ganhos de escala, maior eficiência produtiva e mais proximidade com o consumidor final. Internamente, os processos passaram por uma reorganização que resultou em redução de desperdícios, aumento da produtividade e maior engajamento da equipe.

Com o encerramento da participação no Brasil Mais Produtivo, a empresa já projeta os próximos passos. Entre os planos estão a qualificação do atendimento B2B e o investimento em educação do consumidor. “Queremos combater mitos, informações distorcidas e preconceitos que ainda cercam a alimentação sem glúten e sem leite”, ressalta Katarina. Para sustentar o crescimento, a Misslight busca novos públicos, como cafeterias, hotéis e parceiros estratégicos, organizando sua estrutura interna para dar suporte à expansão.

A trajetória da empresa é marcada pelo apoio contínuo do Sebrae desde os primeiros anos. A inspiração para o negócio surgiu no ambiente familiar. “Cerca de nove anos antes da criação da Misslight, minha mãe já desenvolvia pães e bolos sem glúten e sem leite, pensando justamente em quem não podia consumir produtos tradicionais. Esse olhar cuidadoso e atento às necessidades do outro foi o ponto de partida para o negócio”, conta a empreendedora. O projeto ganhou força com a atuação do esposo, Ricardo, formado em Gastronomia pelo Senac desde 2007, responsável por aperfeiçoar receitas e estruturar o modelo de negócio. Atualmente, a Misslight vende seus produtos em mais de 45 lojas e empórios naturais no Rio Grande do Norte e na Paraíba.

Além de fortalecer empresas individuais, o Brasil Mais Produtivo tem impacto amplo no cenário nacional. O programa, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em parceria com Sebrae, Senai, ABDI, Finep, Embrapii e BNDES, já alcançou 67,5 mil empresas em dois anos, com mais de 90 mil atendimentos. Dados do Senai e do Sebrae indicam que empresas atendidas com foco em manufatura enxuta registraram aumento médio de 28% na produtividade, reforçando o papel da consultoria e da transformação digital na competitividade dos pequenos e médios negócios brasileiros.