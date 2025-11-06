Empresas devem planejar a Black Friday para garantir lucro real

247 - A Black Friday, uma das datas mais esperadas do varejo e do e-commerce, representa uma oportunidade valiosa para impulsionar as vendas, mas também pode se transformar em uma armadilha para o caixa das empresas. De acordo com a Agilize, primeira contabilidade online do Brasil, o segredo para o sucesso está em equilibrar boas ofertas com uma gestão financeira sólida.

Segundo a empresa, muitos empreendedores ainda cometem o erro de focar apenas no aumento do volume de vendas, sem avaliar com precisão as margens de lucro, os custos operacionais e o impacto no fluxo de caixa após o período promocional. O resultado é um faturamento elevado no curto prazo, mas com pouca ou nenhuma rentabilidade.

“O segredo da Black Friday está em vender bem sem comprometer a saúde financeira do negócio. É fundamental precificar corretamente, entender o impacto dos descontos no lucro e planejar o caixa para o período pós-evento, quando ainda há contas a pagar e recebimentos parcelados”, explica Luana Bispo, contadora e head contábil da Agilize.

A especialista reforça que o entusiasmo com as vendas não pode se sobrepor ao planejamento. “É o momento de aproveitar as oportunidades, mas com cautela e estratégia”, diz.

Cinco recomendações para uma Black Friday sustentável

1. Faça um diagnóstico financeiro antes da campanha

Antes de definir descontos, é essencial compreender quanto cada produto ou serviço realmente custa, considerando impostos, taxas e despesas operacionais. Esse levantamento mostra até onde é possível reduzir preços sem comprometer o lucro.

2. Planeje o fluxo de caixa para o pós-Black Friday

Os descontos e as vendas parceladas têm impacto direto no capital de giro. Por isso, o empreendedor deve projetar entradas e saídas futuras, garantindo que o caixa suporte despesas fixas e reposição de estoque nos meses seguintes.

3. Ofereça descontos estratégicos, não generalizados

Em vez de aplicar cortes amplos em todo o catálogo, o ideal é priorizar produtos com maior margem de lucro ou que estão parados no estoque. Assim, é possível elevar o ticket médio e manter a rentabilidade.

4. Monitore resultados em tempo real

Acompanhar de perto as vendas, margens e custos durante a campanha ajuda a fazer ajustes rápidos, evitando decisões precipitadas que possam comprometer o lucro final.

5. Integre a contabilidade à gestão financeira

Centralizar informações contábeis e de fluxo de caixa em um mesmo sistema permite decisões mais assertivas e baseadas em dados reais — algo fundamental em períodos de alta movimentação, como a Black Friday.