Empresas do Amapá participam de salão global de móveis em Milão

247 - Empreendedores de pequenas indústrias do Amapá estão presentes no Salone del Mobile Milano 2026, na Itália, considerado o maior salão de móveis do mundo. A participação ocorre por meio de uma missão empresarial e técnica realizada entre os dias 19 e 27 de abril, reunindo cinco empresas dos municípios de Macapá, Santana e Porto Grande. As informações são da Agência Sebrae de Notícias.

A iniciativa integra uma estratégia de internacionalização e fortalecimento do setor de madeira e mobiliário no estado, promovida em parceria entre o Sebrae no Amapá, o Governo do Estado e o Senai Amapá. O evento reúne referências globais em design, arquitetura e inovação, funcionando como uma vitrine para novos negócios e conexões internacionais.

Durante a missão, os empreendedores apresentam peças autorais e participam de atividades voltadas à qualificação técnica e à ampliação de mercado. Entre as empresas participantes estão Casa Macacaúba, Marcenaria Tucuju e Ybirá Biodesign, de Macapá; Rustic Home, de Santana; e Lo’s Hermões Rustic, de Porto Grande.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Josiel Alcolumbre, destacou o impacto da participação no evento e o interesse internacional pelos produtos do estado. “Fico convencido que nós tomamos a decisão correta, junto com o governador Clécio Luis, com toda a equipe de governo, de que o Amapá será gigante, maior do que já é, através da força e da mão de obra, e da inteligência do nosso povo. Estou muito honrado de participar dessa missão empresarial e técnica, de resultados extraordinários, de receptividade acima da média. As pessoas querem conhecer o Amapá, querem ter interesse de saber da história do amapaense, a partir daquilo que elas estão vendo, pouquinho, uma pequena semente, que foi plantada me 2023, e que começa a germinar agora”, afirmou.

Além da exposição no Salone del Mobile, a programação inclui visitas técnicas a instituições internacionais, como o Cosmob, centro tecnológico voltado ao setor de madeira e mobiliário localizado na cidade de Pesaro. O objetivo é aproximar os empresários de práticas avançadas de certificação, sustentabilidade e controle de processos.

A superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, ressaltou a evolução do projeto desde sua concepção. “Em agenda no Cosmob, um centro tecnológico e organismo de certificação reconhecido na Europa, estamos acessando conhecimento, estudos e boas práticas junto às nossas pequenas indústrias e empresários. Estamos tratando de temas fundamentais para o acesso ao mercado internacional, como certificação de qualidade, sustentabilidade, saúde, segurança e controle de processos, com o objetivo de qualificar os produtos do Amapá. Esse é um trabalho construído em parceria com o setor produtivo, o Sebrae, o Governo do Estado e o Senai”, explicou.

Um dos destaques da participação brasileira no evento é o Projeto Brazilian Furniture, que promove peças com identidade nacional, design autoral e compromisso com a sustentabilidade. Entre os exemplos está a mesa de centro “A Folha que caiu do Céu na Amazônia”, produzida pela Marcenaria Tucuju, de autoria do artesão Rian dos Santos, inspirada na biodiversidade amazônica e confeccionada em madeira Angelim Pedra.

A missão integra o Projeto Amapá–Itália e está alinhada ao Plano de Gestão de Economia Circular do setor, além de ações do Programa Impulsionar Indústria Madeira e Móvel. A proposta busca conectar empresas locais a mercados globais, estimular a inovação e ampliar oportunidades de negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado.

A coordenação da iniciativa envolve lideranças do Sebrae no Amapá e conta com apoio técnico de especialistas em mercado e internacionalização, além de parcerias com instituições como Abimóvel, ApexBrasil e a Secretaria Estadual de Relações Internacionais e Comércio Exterior do Amapá.