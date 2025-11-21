En-Zone celebra estilistas amazônicos e destaca diversidade na COP30

247 - O último dia da programação da En-Zone, espaço de empreendedorismo do Sebrae na COP30, será marcado por um evento que sintetiza a potência criativa da Amazônia. A informação foi divulgada pelo Sebrae, que destacou o desfile “En-Zone COP 30: Biomas em Movimento” como a atividade de encerramento desta sexta-feira (21).

O desfile tem como propósito valorizar estilistas amazônicos e conectar suas criações aos produtos da Loja Colaborativa Biomarket, instalada na En-Zone. Ao longo da conferência, o espaço reuniu peças representativas dos diversos biomas brasileiros, funcionando como um ambiente de vitrine e comércio para empreendedores sustentáveis.

De acordo com o Sebrae, o diretor-superintendente da instituição no Pará, Rubens Magno, fará um balanço dos 12 dias de programação. O desfile, com duração prevista de 40 minutos, colocará na passarela 50 modelos, entre profissionais, ativistas indígenas, modelos plus size e modelos trans. Serão apresentados 85 looks assinados por 15 marcas paraenses. A trilha sonora ficará por conta do grupo de carimbó Tambores do Pacoval, de Soure.

A loja Brasil Biomarket, instalada tanto na En-Zone quanto na Green Zone, reafirma o compromisso de dar visibilidade internacional ao trabalho de pequenos empreendedores. O espaço reúne mais de 250 participantes e oferece cerca de 750 produtos, entre roupas, acessórios, artesanato, biocosméticos, alimentos e bebidas. O Sebrae destaca que muitos desses negócios nasceram dentro de seus programas de apoio e hoje encontram na COP30 uma oportunidade de ampliar mercados.

Além da presença física no evento, consumidores de qualquer parte do mundo podem continuar acessando, após a conferência, a loja virtual da Brasil Biomarket dentro do Mercado Livre, que reúne itens selecionados de alguns dos empreendedores participantes.

Participam do desfile as marcas: Amazônia Zen, Madame Floresta, Ná Figueredo, Isabela Sales, Seiva Amazon Design, Coletivo Marajó, Canybo, Mãos Caruanas, Mang Marajó, Serymbabo, AMarajó, Normando, Babildri, La Boyoung e Val Valadares.