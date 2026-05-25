Evento do varejo reúne empresários e influenciadores digitais em Porto Alegre

247 - Empreendedores e influenciadores digitais participaram de uma rodada inédita de negócios durante a Feira Brasileira do Varejo (FBV), realizada entre os dias 20 e 22 de maio, em Porto Alegre. A iniciativa aproximou pequenos empresários e criadores de conteúdo com o objetivo de ampliar a presença digital de marcas e impulsionar vendas por meio das redes sociais.

A ação foi promovida durante o maior evento do varejo brasileiro e teve, segundo informações publicadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), 150 mesas de negociação e expectativa de quase meio milhão de reais em novos negócios. A dinâmica colocou frente a frente varejistas e influenciadores para reuniões rápidas focadas em possíveis parcerias comerciais.

O formato chamou atenção dos visitantes da feira pela proposta considerada diferente das tradicionais rodadas de negócios. Em cada encontro, empresários apresentavam seus produtos e necessidades de divulgação, enquanto influenciadores mostravam métricas de alcance, formatos de conteúdo e estratégias digitais.

Dinâmica acelerou contatos e negociações

As reuniões ocorreram em sistema de rodízio. Participaram 15 empreendedores e 10 influenciadores, totalizando 150 conversas individuais. Cada encontro teve duração de cinco minutos, tempo suficiente para apresentações iniciais e troca de contatos.

Entre os participantes estava Renato Fernandes, fundador da Vila do Segredo, empreendimento localizado em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. O negócio reúne produção de azeites, hospedagem voltada ao olivoturismo e uma linha de cosméticos à base de azeite de oliva.

O empresário afirmou que a experiência permitiu acelerar negociações que normalmente levariam meses. “Em pouco mais de uma hora, pude conversar com dez influenciadores, entendendo como funciona a maneira de trabalhar de cada um deles. O que levaria semanas ou meses para fazer, conseguimos fazer de uma forma objetiva e dinâmica, conhecendo inclusive os valores praticados”, destacou.

Empresário já projeta novas campanhas

Após os encontros realizados na feira, Renato Fernandes revelou que pretende avançar nas negociações com alguns criadores de conteúdo selecionados durante a rodada.

“Eles são viáveis para o nosso negócio e provavelmente irão trabalhar conosco nos dois próximos semestres com produtos que queremos escalonar. Ficamos muito satisfeitos com a seleção que o Sebrae fez desses influenciadores, que têm valores compatíveis com a nossa realidade e mostram bons resultados no que fazem”, afirmou.

A proposta da rodada foi justamente facilitar o acesso de pequenos varejistas a estratégias de marketing digital normalmente associadas a grandes marcas, aproximando empresas locais de influenciadores com públicos segmentados.

Influenciadores destacam oportunidades

Do lado dos criadores de conteúdo, a avaliação também foi positiva. Gabriela Herrera, influenciadora da área gastronômica em Porto Alegre, participou pela primeira vez de uma rodada de negócios desse formato.

Com perfil que ultrapassa 2 milhões de visualizações mensais nas redes sociais, ela afirmou ter identificado oportunidades concretas de parceria durante o evento.

“Foi muito incrível fazer tantos contatos, conhecer as diferentes necessidades e pensar em formatos possíveis”, declarou.

Gabriela também destacou o suporte oferecido previamente aos influenciadores participantes, incluindo orientações sobre posicionamento comercial, construção de propostas e relacionamento com pequenos negócios.

Economia criativa ganha espaço no varejo

A coordenadora da temática Creator Economy no Sebrae, Janaína Camilo, avaliou que a experiência demonstra o potencial da influência digital como ferramenta de crescimento para pequenos empreendedores.

“Tivemos quase meio milhão de reais em expectativa de negócios. Demonstramos, com essa rodada de negócios, como a influência digital é uma ferramenta potente e acessível para pequenos empreendedores ampliarem visibilidade, fortalecerem relacionamento com consumidores e impulsionarem vendas”, disse.

A iniciativa reforça o avanço da chamada economia dos criadores dentro do setor varejista, especialmente entre pequenos negócios que buscam ampliar presença digital e alcançar novos consumidores por meio das redes sociais.