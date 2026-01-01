Expansão internacional de médias empresas enfrenta entraves trabalhistas

247 - A expansão e a internacionalização de empresas brasileiras de médio porte têm esbarrado em um obstáculo recorrente: a complexidade das legislações trabalhistas em diferentes países. Diferentemente das grandes corporações, esse grupo empresarial raramente dispõe de departamentos jurídicos estruturados localmente em cada mercado onde atua, o que aumenta a exposição a erros, retrabalho e passivos legais.

É nesse contexto que a mais recente atualização da ADP, empresa global de tecnologia para gestão de capital humano, busca oferecer uma resposta. Segundo informações divulgadas pela própria ADP, a nova solução foi desenvolvida para garantir maior agilidade operacional e aderência às normas trabalhistas dos países em que essas empresas passam a operar, reduzindo a dependência de processos manuais e a necessidade de constantes conferências legislativas.

A plataforma unificada permite diminuir significativamente o tempo gasto em tarefas operacionais e na verificação de exigências legais estrangeiras. Com isso, empresas de médio porte conseguem avançar em seus planos de internacionalização com maior segurança, mesmo sem estruturas jurídicas robustas fora do Brasil.

“Para o empresário brasileiro, garantir que sua gestão de pessoal esteja em total conformidade com leis trabalhistas em um cenário de alta volatilidade e constante atualização é um desafio enorme. Combinar o poder da tecnologia com nossa experiência em conformidade foi um caminho natural para solucionar este desafio”, afirma Frank Smits, vice-presidente sênior de Folha de Pagamento Global da ADP.

O executivo destaca o volume e a complexidade das mudanças regulatórias monitoradas pela companhia. “Em 2024, emitimos mais de 700 boletins legislativos. Essa automatização garante às empresas a capacidade de escalar sem medo de passivos trabalhistas internacionais”, ressalta Smits, ao enfatizar o papel da tecnologia na mitigação de riscos legais.

A solução foi desenhada para prevenir situações comuns enfrentadas por empresas que ultrapassam fronteiras, como a coexistência de diferentes regulamentações, moedas e exigências de relatórios. Em muitos casos, essas demandas superam a capacidade operacional das organizações, que não contam com equipes suficientes para administrar esse nível de complexidade de forma eficiente.

De acordo com a ADP, a plataforma oferece maior consistência, visibilidade e controle dos processos, além de uma experiência de fechamento de ciclo simplificada. Os dados são apresentados em painéis intuitivos, com mensagens claras e navegação facilitada, o que contribui para decisões mais rápidas e informadas por parte da gestão.

Com presença em mais de 140 países, a ADP mantém equipes dedicadas ao monitoramento legal e regulatório em cada localidade. Essas equipes acompanham e implementam mudanças legislativas em tempo real, incluindo regras locais de impostos e de seguridade social, garantindo a execução consistente da folha de pagamento para equipes distribuídas internacionalmente.

Essas capacidades, segundo a empresa, ajudam médias companhias a evitar erros dispendiosos, reduzir riscos transfronteiriços e manter a continuidade das operações à medida que avançam para novas jurisdições, mesmo em ambientes regulatórios altamente distintos.

Outro diferencial apontado é o ecossistema aberto da ADP, que permite integração com plataformas de terceiros por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs) e do ADP Marketplace. Isso possibilita que as organizações personalizem suas soluções de recursos humanos conforme crescem e se adaptam a diferentes regiões.

“O acesso às informações técnico-legislativas em tempo real é estratégico para navegar pelas complexidades globais. Ao viabilizá-las garantimos que as empresas possam se concentrar em construir uma plataforma de pessoas conectadas e orientadas por dados”, finaliza Smits.