Faturamento do e-commerce deve crescer 17% na Black Friday 2025

247 - A Black Friday de 2025 deve marcar um salto na maturidade digital do varejo on-line brasileiro, refletindo a expansão da automação e o avanço da integração logística em grandes operações. Segundo dados divulgados pela Neotrust, consultoria que monitora o e-commerce nacional, o setor deve crescer até 17% em faturamento neste ano, impulsionado pelo aumento do acesso digital e pela consolidação das promoções ao longo de todo o mês de novembro.

Essa transformação é resultado direto da chamada “Black November”, tendência que estendeu o antigo pico de vendas para um ciclo contínuo de ofertas. A mudança, segundo a Neotrust, transformou a data em um desafio mais complexo: empresas precisam manter desempenho elevado durante semanas, sem perda de qualidade no atendimento ou atrasos logísticos.

O processo acelerou a busca por sistemas mais inteligentes, capazes de coordenar estoques, fretes e entregas. Dados da Senior Sistemas, multinacional brasileira especializada em soluções de gestão, mostram que três das cinco maiores operações de e-commerce e quatro das dez principais marcas de cosméticos on-line utilizam as plataformas da empresa para orquestrar processos internos e fluxos logísticos.

Automação garantiu melhor desempenho em 2024

Durante a Black Friday de 2024, operações que utilizaram sistemas da Senior registraram crescimento expressivo. No período, foram processados 7,6 milhões de pedidos, alta de 7,1% ante 2023, e 706 milhões de itens expedidos, aumento de 5,8%. O pico chegou a 1,52 mil itens processados por hora.

Somente no fim de semana da data, as soluções WMS movimentaram 1,6 milhão de pedidos — 8,8% de todo o volume nacional — e um crescimento de 16% em comparação com o ano anterior. Para Anderson Benetti, gerente de produto da Senior, o desempenho reflete o peso da automação nas grandes operações. “As empresas que estruturaram suas operações com base em automação conseguiram reduzir falhas, evitar gargalos e garantir entregas rápidas mesmo nos períodos de pico”, afirma.

Os dados também evidenciam uma mudança no comportamento do consumidor. Em 2024, 21% de todas as transações de novembro ocorreram na última semana do mês, e 9% concentraram-se no dia oficial da Black Friday.

Vendas se concentram no fim, mas esforço se estende por todo o mês

Com consumidores distribuindo compras ao longo do mês, as varejistas passaram a lidar com demanda elevada por muito mais tempo. A oferta contínua de descontos, somada a incentivos como frete grátis e cashback, ampliou o número médio de itens por compra: o volume por pedido cresceu 13% em relação a 2023, chegando a 7,61 produtos por transação nas operações integradas entre varejo físico e digital.

Para Benetti, esse avanço indica não apenas maior confiança do consumidor, mas também um amadurecimento das estruturas logísticas. “O aumento no número de itens por pedido é um indicativo de recuperação da confiança do consumidor. Também mostra que as empresas estão mais bem estruturadas para atender volumes maiores sem perder o controle operacional”, analisa.

IA e dados tornam a logística mais previsível

A eficiência logística durante a Black Friday depende, cada vez mais, da capacidade de prever cenários e reagir rapidamente a eles. Ferramentas de inteligência artificial e automação preditiva já são empregadas no cálculo de rotas, distribuição de estoques, gestão de equipes e monitoramento do fluxo de pedidos em tempo real. “Previsibilidade é o novo diferencial competitivo. Com IA e dados integrados, as empresas conseguem simular cenários, antecipar picos e tomar decisões com base em fatos — não em tentativa e erro”, afirma Benetti.

Segundo ele, a integração entre ERP, WMS e TMS tem permitido que grandes operações coordenem todo o ciclo — do pedido à entrega — de forma contínua e com menos custos. Em comparação a processos manuais, esse modelo pode elevar a produtividade em até 30%.

Planejamento antecipado se firma como vantagem competitiva

Com promoções que se estendem por semanas e volumes crescentes de pedidos, o planejamento antecipado tornou-se determinante. Análises do setor indicam que empresas que começam a ajustar estoques e estratégias logísticas com mais de 30 dias de antecedência conseguem alcançar até 50% mais eficiência durante a Black Friday.

Benetti reforça que o equilíbrio entre sistemas avançados e equipes preparadas é o que diferencia operações de alta performance: “A automação entrega velocidade, mas é a equipe que transforma dados em decisões inteligentes. Quando tecnologia e pessoas trabalham em sincronia, o resultado aparece em toda a cadeia — da separação de produtos à satisfação do cliente”.