Feira Brasil na Mesa valoriza produtores e abre mercados em Brasília

247 - A riqueza e a diversidade da alimentação brasileira, especialmente aquela produzida pela agricultura familiar, por pequenos e médios produtores e por povos e comunidades tradicionais, estarão em evidência na Feira Brasil na Mesa. O evento acontece entre os dias 23 e 25 de abril, na sede da Embrapa Cerrados, em Planaltina (DF).

A primeira edição da feira é promovida pelo governo federal, com coordenação da Embrapa e do Ministério da Agricultura, em parceria com o Sebrae, a ApexBrasil e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Com programação das 9h às 18h, a iniciativa busca aproximar o campo da sociedade, promovendo conhecimento, experiências e oportunidades de negócios.

A proposta do evento é ampliar o acesso dos pequenos produtores ao mercado, ao mesmo tempo em que oferece capacitação e visibilidade. Segundo o presidente interino do Sebrae, Rodrigo Soares, “A Feira Brasil na Mesa abre as portas do mercado para os pequenos produtores, mas também é uma oportunidade para eles adquirirem conhecimento e se promoverem em um ambiente cheio de possibilidades para agregar valor aos seus produtos. Trata-se de uma oportunidade de geração de renda e cidadania.”

Experiências gastronômicas e inovação

A programação inclui degustações, feira de produtores e experiências gastronômicas. Um dos destaques é o espaço Cozinha Show, promovido pelo Sebrae no Pavilhão Brasil na Mesa, onde chefs irão preparar pratos ao vivo utilizando ingredientes nativos e produtos oriundos da agricultura familiar.

A iniciativa integra o movimento Chefs de Origem, apoiado pelo Sebrae, que busca fortalecer a gastronomia como vetor de desenvolvimento econômico, cultural e territorial. A proposta conecta produtores, chefs e empreendedores em uma rede colaborativa que valoriza os biomas brasileiros, estimula a inovação e amplia mercados.

Durante os três dias de evento, serão realizadas duas apresentações diárias com preparo de pratos a partir de alimentos promovidos pela plataforma “Do Brasil à Mesa – Produtos de Origem”, reforçando a identidade e a qualidade da produção nacional.

Apoio ao pequeno produtor e geração de negócios

O público também poderá conhecer soluções voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios rurais, como o programa Juntos pelo Agro, desenvolvido em parceria com o sistema CNA/Senar. Apenas no último ano, a iniciativa atendeu cerca de 11 mil pequenos empreendimentos da fruticultura.

De acordo com o analista de Agronegócios do Sebrae, Victor Ferreira, “No ano passado foram mais de R$ 23 milhões negociados na fruticultura com apoio do Sebrae em rodadas de negócios nacionais e internacionais.” Ele destaca ainda que o trabalho contribui para inserir produtores brasileiros em mercados dentro e fora do país.

A feira também contará com seminários técnicos de curta duração na Sala Mangaba, com especialistas abordando iniciativas desenvolvidas em parceria com o Ministério da Agricultura, além de estratégias como o Chefs de Origem e a plataforma “Do Brasil à Mesa”.

Rodadas internacionais e exportação

Outro ponto alto da programação são as rodadas de negócios organizadas pela ApexBrasil, por meio do Programa Exporta Mais Brasil. A ação prevê a participação de três compradores internacionais em cerca de 50 reuniões com empresários brasileiros do setor de frutas industrializadas.

O Sebrae atua em conjunto com a ApexBrasil na condução do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), contribuindo para preparar empresas nacionais para o mercado externo e ampliar sua competitividade.