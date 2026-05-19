Feira Brasileira de Varejo 2026 conecta pequenos negócios às novas tendências

247 - A Feira Brasileira de Varejo (FBV) 2026 será realizada entre os dias 20 e 22 de maio, em Porto Alegre (RS), reunindo empresários, especialistas e expositores em torno das principais tendências que vêm transformando o setor varejista. Com foco na inovação, na tecnologia e na experiência do consumidor, o evento pretende aproximar pequenos negócios das novas dinâmicas do mercado.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias, responsável pela cobertura oficial da iniciativa organizada pelo Sebrae em parceria com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas). A feira acontecerá no Centro de Eventos Fiergs e deve reunir cerca de 12 mil participantes e 150 expositores de diversas regiões do Brasil.

Com o tema “O futuro do Varejo”, a 12ª edição da FBV terá uma programação extensa voltada à qualificação e à geração de negócios. O encontro contará com palestras, painéis, workshops e oficinas práticas distribuídas em quatro palcos simultâneos: Negócios, Marketing e Vendas, Mão na Massa e Pequenos Gigantes, este último dedicado ao protagonismo das micro e pequenas empresas.

Pequenos negócios no centro das discussões

Segundo o analista de Competitividade do Sebrae Nacional, Flávio Petry, o evento foi estruturado para atender diretamente às necessidades dos pequenos empreendedores brasileiros, que representam a maior parte das empresas do país.

“A Feira Brasileira de Varejo fala a língua dos pequenos negócios, que atualmente representam mais de 90% das empresas brasileiras. É um evento acessível para o pequeno varejista de qualquer segmento”, afirmou.

Petry também destacou que os conteúdos da programação foram pensados para dialogar com os desafios enfrentados diariamente pelos empreendedores. “Os donos dos pequenos negócios vão ter a oportunidade de acompanhar conteúdos que fazem sentido para a sua realidade e operação”, acrescentou.

Programação prevê negócios e networking

Consolidada como uma das principais feiras do varejo na América Latina, a FBV terá mais de 70 horas de conteúdo ao longo dos três dias de evento. Além das palestras e oficinas, a expectativa da organização é promover mais de 1.200 rodadas de negócios entre empresas, fornecedores e parceiros estratégicos.

Na edição anterior, o evento movimentou aproximadamente R$ 54 milhões em negócios. Para 2026, a meta é ampliar esse resultado, fortalecendo conexões comerciais e incentivando novas oportunidades para empreendedores de diferentes segmentos.

A estrutura da feira também busca incentivar o relacionamento entre marcas e consumidores, tendência que vem ganhando espaço no varejo contemporâneo com o avanço da digitalização e das novas formas de consumo.

Sebrae amplia participação nacional

Nesta edição, o Sebrae Nacional levará 27 pequenos negócios de fora do Rio Grande do Sul para expor produtos e participar das rodadas comerciais promovidas durante o evento. O objetivo é ampliar a visibilidade de empreendedores de diferentes estados e estimular novas parcerias.

Além disso, o Sistema Sebrae organizou missões empresariais que devem reunir aproximadamente 200 participantes vindos de 15 estados brasileiros. A ação pretende fortalecer a troca de experiências e incentivar a integração entre empresários de diferentes regiões do país.

Outro destaque da programação será a presença da chamada creator economy, ou economia dos criadores de conteúdo. A iniciativa, liderada pelo Sebrae Nacional, vai aproximar influenciadores digitais e criadores de conteúdo de micro e pequenas empresas por meio de rodadas de negócios e conexões estratégicas.

Economia criativa e inovação ganham espaço

O gerente de Competitividade do Sebrae Nacional, Fábio Krieger, destacou a importância de inserir os pequenos negócios em ambientes voltados à inovação e às transformações do mercado.

“Em um cenário de transformações aceleradas, participar desse ambiente é fundamental para que os pequenos negócios se preparem, se reposicionem e ampliem sua competitividade”, afirmou.

A programação contará ainda com a participação de representantes do Sebrae Nacional ao lado de especialistas do setor varejista. No primeiro dia do evento, estarão presentes, além de Fábio Krieger, o gerente de Acesso a Mercados, Cadu Santiago, e a analista técnica de Acesso a Mercados, Janaína Camilo.

Serviço

12ª Feira Brasileira do Varejo (FBV)

Data: 20 a 22 de maio

Horário: das 10h às 19h

Local: Centro de Eventos Fiergs — Avenida Assis Brasil, 8787, Porto Alegre (RS)

Informações e inscrições: programação oficial da Feira Brasileira de Varejo