Feira Brasileira de Varejo 2026 projeta recorde de público e negócios em Porto Alegre

247 - A 12ª edição da Feira Brasileira de Varejo (FBV) promete ser a maior da história, reunindo líderes, especialistas e empreendedores entre os dias 20 e 22 de maio de 2026, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias, destacando o crescimento e a relevância do evento para o setor varejista nacional.

Promovida pelo Sindilojas Porto Alegre em parceria com o Sebrae RS, a feira deste ano terá como tema “O futuro do varejo é agora”. A proposta é discutir como marcas podem se tornar mais humanas, conectadas e relevantes diante de um mercado cada vez mais orientado por tecnologia e comportamento do consumidor.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, destacou a ambição para esta edição. “Queremos fazer a maior edição da FBV da história”, afirmou. Segundo ele, o evento movimentou cerca de R$ 54 milhões em negócios no ano passado, e a expectativa agora é superar esse número, com público estimado em mais de 12 mil pessoas e cerca de 150 expositores.

Programação amplia debates e experiências práticas

A FBV 2026 contará com mais de 70 horas de conteúdo distribuídas em quatro palcos simultâneos: Negócios, Marketing e Vendas, Mão na Massa (com oficinas práticas) e Pequenos Gigantes, voltado ao protagonismo dos pequenos empreendedores. A iniciativa reflete uma nova fase do varejo, em que a relação entre marcas e consumidores ganha centralidade, impulsionada por dados, inteligência artificial e personalização.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e do Conselho Deliberativo do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn, o evento tem papel estratégico na integração do setor. “Esperamos reunir negócios pequenos, médios e grandes em um mesmo ambiente, estimulando a troca de experiências, negócios e aprendizados entre eles. Esse movimento fortalece o setor e gera valor de marca para todos os envolvidos”, afirmou.

Nomes de destaque discutem tendências do varejo

A programação reúne especialistas e personalidades reconhecidas no mercado. Entre os confirmados estão a influenciadora Gue Oliveira, com mais de 9 milhões de seguidores, e a empresária e apresentadora Ana Hickmann.

O jornalista e podcaster Chico Felitti abordará o papel das narrativas e da escuta na construção de marcas, especialmente em um ambiente dominado pelas redes sociais. Já o futurista dinamarquês Jesper Rhode trará reflexões sobre adaptação empresarial em um cenário marcado por dados, conectividade e rápidas mudanças comportamentais.

A VP Sênior LATAM da Thoughtworks, Juliana Velozo, apresentará análises sobre o varejo global com base nas discussões da NRF, destacando aplicações práticas para o Brasil. Também participa o cofundador da Dengo Chocolates, Estevan Sartoreli, que falará sobre propósito e impacto social no desenvolvimento de produtos.

Outro destaque é a CEO da YOUPIX, Rafa Lotto, especialista em Creator Economy, que discutirá como marcas podem construir conexões autênticas com consumidores por meio de criadores de conteúdo.

Com foco em transformação digital, experiência do cliente, inovação e gestão de pequenos negócios, a FBV 2026 se consolida como um dos principais eventos do varejo brasileiro, antecipando tendências e promovendo conexões estratégicas para o setor.