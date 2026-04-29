Feira de games abre oportunidades para pequenos negócios

247 - A maior feira de games da América Latina, a gamescom latam 2026, será palco de oportunidades para pequenos negócios do setor, com uma série de iniciativas voltadas à conexão entre estúdios brasileiros e o mercado internacional. O evento acontece entre os dias 30 de abril e 3 de maio, em São Paulo (SP).

De acordo com a Agência Sebrae de Notícias (ASN), o Sebrae prepara uma atuação estratégica durante a feira, com foco em promover o acesso de micro e pequenas empresas a publishers, investidores e parceiros globais. A instituição contará com estande próprio, além de organizar rodadas de negócios e ações de ativação para ampliar a visibilidade dos empreendedores nacionais.

A presença na gamescom latam tem como objetivo permitir que estúdios testem seus projetos, fortaleçam redes de contato e avancem em negociações concretas com agentes do mercado. Além disso, o Sebrae também apresentará soluções das Trilhas Sebrae Games, iniciativas voltadas ao desenvolvimento empresarial no setor, e atuará na identificação de demandas e oportunidades para estados e parceiros.

O gestor nacional de Games do Sebrae, Eúde Amor, destaca a relevância da participação da instituição no evento. “Nossa expectativa é reforçar o evento como uma grande vitrine de negócios e oportunidades para os estúdios brasileiros. O Sebrae já construiu uma trajetória consistente junto à gamescom latam nos últimos anos, atuando para conectar pequenas e médias empresas de games com o mercado, gerar visibilidade e criar pontes com publishers, investidores e parceiros estratégicos.”

A atuação do Sebrae integra o Plano Nacional Sebrae Games (2025–2027), que coordena a participação brasileira e articula diferentes atores do ecossistema para fortalecer a presença do país no cenário internacional. Em 2026, essa estratégia ganha reforço com o Edital Sebrae Games, que organiza uma jornada nacional voltada ao reconhecimento e ao acesso a mercados.

Apoio ao desenvolvimento dos estúdios

Os estúdios que participam das ações do Sebrae têm acesso a suporte em áreas como gestão empresarial, definição de modelos de negócio, publishing e internacionalização. A instituição também oferece orientação estratégica para posicionamento no mercado e crescimento sustentável.

A avaliação da maturidade das empresas leva em consideração o conjunto do estúdio, incluindo organização interna, clareza estratégica, capacidade comercial e visão de expansão. O estágio de desenvolvimento do jogo, isoladamente, não é o único critério analisado.

Eúde Amor ressalta a importância do ambiente da feira nesse processo. “A presença no evento é um espaço importante para observar, na prática, como essas empresas apresentam seus projetos, conduzem negociações e utilizam o ambiente de mercado para amadurecer suas estratégias. Isso ajuda a identificar forças, gargalos e próximos passos para o crescimento sustentável dos negócios.”

Programação com participação do Sebrae

No dia 30 de abril, o Sebrae participa de duas sessões na programação oficial da gamescom latam 2026. Às 14h20, no Palco Journey 2, ocorre o painel “Política Pública e Financiamento: Construindo a Indústria de Games no Brasil”. Já às 17h30, no Palco Connect 2, será realizado o encontro “Juntos Somos Mais Fortes: o nascimento do Fórum de Associações de Games do Brasil e representatividade nacional”.

As iniciativas reforçam o papel do evento como espaço estratégico para o desenvolvimento da indústria de games no país, ampliando o acesso de pequenos negócios a oportunidades concretas de crescimento e internacionalização.