Feira em Vitória destaca empreendedorismo feminino e geração de renda

247 - A criatividade e a autonomia financeira de mulheres empreendedoras ganham destaque em Vitória nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29), com a realização da Feira de Mulheres Empreendedoras no hall do Palácio Municipal. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Vitória, oferece ao público uma vitrine para produtos autorais e negócios que têm transformado talento em fonte de renda.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), a exposição acontece das 8h às 17h, nos dois dias, com entrada gratuita. A ação busca fortalecer o empreendedorismo feminino e ampliar a visibilidade de pequenos negócios liderados por mulheres.

O evento reúne uma diversidade de produtos, incluindo perfumaria artesanal, roupas, acessórios, peças de costura criativa, bordados, crochê, tricô, itens para casa, trabalhos em resina e madeira, além de produtos da gastronomia artesanal. A proposta é conectar o público às histórias de mulheres que encontraram no empreendedorismo uma oportunidade de autonomia e desenvolvimento econômico.

Criada em 2022 pela Coordenação de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, vinculada à Semcid, a feira se consolidou como um espaço permanente de valorização do trabalho feminino na capital capixaba, especialmente de mulheres atendidas pelos serviços municipais.

O secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à geração de renda. “Abrimos o ano reafirmando nosso compromisso com políticas públicas que promovem geração de renda, autonomia e oportunidades para as mulheres de Vitória. A feira é um espaço de visibilidade, fortalecimento de pequenos negócios e incentivo às mulheres empreendedoras”, afirmou.

A gerente de Proteção à Mulher da Semcid, Adelina Diniz, também ressaltou o impacto social e econômico da ação. “Cada mulher que participa desta feira traz consigo uma história de coragem, criatividade e reinvenção. Nosso trabalho na Semcid é justamente apoiar essas trajetórias, oferecendo oportunidades para que elas fortaleçam sua autonomia e ampliem suas possibilidades de renda. Ver tantas empreendedoras ocupando este espaço, mostrando seus talentos e conquistando novos caminhos, reafirma a importância de políticas públicas que colocam as mulheres no centro do desenvolvimento social e econômico da nossa cidade”, enfatizou.

Além de fomentar a comercialização, a feira também fortalece pequenos empreendimentos que surgiram a partir de cursos de capacitação e ações de incentivo ao empreendedorismo oferecidos pela Semcid, reforçando o papel da política pública na inclusão produtiva e na independência financeira das mulheres.

Serviço

Feira de Mulheres Empreendedoras

Local: hall de entrada da Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira

Datas: terça-feira (28) e quarta-feira (29) de abril

Horário: 8h às 17h

Entrada: gratuita