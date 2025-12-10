Feira Esquerda Livre apresenta edição Quintal na Roosevelt para celebrar o Natal

247 - A tradicional Feira Esquerda Livre – edição Quintal, que já se consolidou como um point cultural e criativos da cidade de São Paulo, realiza mais uma edição nos dias 13 e 14 de dezembro, das 10h às 19h, na Praça Franklin Roosevelt, no centro da capital paulista.

Esta edição especial do formato Quintal — realizado ao ar livre, em praça pública — chega em clima de celebração do Natal, oferecendo ao público a oportunidade de encontrar presentes únicos produzidos por criadores independentes.

Com três anos de existência, a feira se tornou um espaço essencial para o encontro entre o público e a produção artística popular da cidade. Cerca de 80% dos expositores são mulheres, reforçando o caráter comunitário, diverso e inclusivo do evento. Os produtos comercializados são artesanais, feitos por quem realmente coloca a mão na massa — artistas e produtores que criam peças únicas e autorais, incluindo exposição de arte indígena Pataxó.

O público encontrará uma grande variedade de opções, incluindo bijuterias, saboaria artesanal, terrários, artesanato criativo, brechó, impressos independentes, bebidas artesanais e gastronomia diversa. A feira também é um espaço onde literatura, música e artes manuais se encontram, transformando a Roosevelt em um lugar acolhedor para passar o dia, participar de oficinas, curtir apresentações e vivenciar a economia solidária.

PROGRAMAÇÃO

Sábado – 13 de dezembro

• 10h00 – Início da feira

• 11h00 às 12h00 – Oficina com Karina (recicláveis)

• 12h00 às 17h00 – DJ

• 14h00 às 15h00 – Oficina com Karina (recicláveis)

• 15h00 às 17h00 – Oficina Marmita de Comuna

• 15h30 às 17h00 – Oficina para crianças com Nelli

Domingo – 14 de dezembro

• 10h00 – Início da feira

• 11h00 às 12h00 – Oficina com Karina (recicláveis)

• 14h00 – Bloco Qué Que Deu

• 15h30 às 17h00 – Roda de Samba com Esmeralda Ortiz

A Feira Esquerda Livre – Edição Quintal é gratuita, aberta a todos os públicos e ideal para quem busca presentear com propósito, apoiar economia solidária e celebrar o Natal de maneira autêntica, criativa e coletiva na cidade de São Paulo.